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ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать в западной части Артемовска - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 12.05.2023 (обновлено: 13:36 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/artemovsk-1871281462.html
ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать в западной части Артемовска
ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать в западной части Артемовска - РИА Новости, 12.05.2023
ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать в западной части Артемовска
В западной части Артемовска продолжались бои по овладению городскими кварталами, ВДВ пресекают попытки войск Украины контратаковать на флангах, сообщило... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:23
2023-05-12T13:36
специальная военная операция на украине
артемовск
воздушно-десантные войска россии
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В западной части Артемовска продолжались бои по овладению городскими кварталами, ВДВ пресекают попытки войск Украины контратаковать на флангах, сообщило Минобороны РФ."В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что за прошедшие сутки в районе Артемовска авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.Кроме того, отметили в министерстве, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики.
артемовск
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артемовск, воздушно-десантные войска россии, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Донецкая Народная Республика
ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать в западной части Артемовска

Минобороны: ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать в западной части Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные дома в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В западной части Артемовска продолжались бои по овладению городскими кварталами, ВДВ пресекают попытки войск Украины контратаковать на флангах, сообщило Минобороны РФ.
"В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что за прошедшие сутки в районе Артемовска авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.
Кроме того, отметили в министерстве, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВоздушно-десантные войска РоссииДонецкая Народная Республика
 
 
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