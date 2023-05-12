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Бойцы "Вагнера" спасли из подвала в Артемовске семью с новорожденным - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 12.05.2023 (обновлено: 10:38 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/artemovsk-1871180559.html
Бойцы "Вагнера" спасли из подвала в Артемовске семью с новорожденным
Бойцы "Вагнера" спасли из подвала в Артемовске семью с новорожденным - РИА Новости, 12.05.2023
Бойцы "Вагнера" спасли из подвала в Артемовске семью с новорожденным
Во время боев за Артемовск у супружеской пары местных жителей родился второй сын, всю семью из подвала разрушенного дома благополучно эвакуировали бойцы "Группы РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T04:05
2023-05-12T10:38
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
первомайск
общество
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ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Во время боев за Артемовск у супружеской пары местных жителей родился второй сын, всю семью из подвала разрушенного дома благополучно эвакуировали бойцы "Группы Вагнера", рассказал РИА Новости отец ребенка Евгений Глущенко."У меня жена забеременела, но мы не знали, а когда узнали — уже было поздно, начинались боевые действия. Выезжать мы не хотели в Украину, мы планировали дождаться своих, русских", — сказал мужчина.Мальчик родился 9 апреля, в 22:00, это уже второй ребенок в семье Глущенко. Эти роды оказались тяжелыми не только из-за боевых действий, вспоминает отец. По его словам, первые роды тоже проходили с осложнениями, жена тогда потеряла много крови и гемоглобин был слабый. По словам Евгения, помогли близкие."Было очень страшно, я подошел к дяде Вове, говорю: "Дядь Вов, у меня такая ситуация". И вот, его дочь у моей жены принимала роды вместе с бабушкой. А когда стал ребенок выходить, вокруг шеи была обмотана пуповина. Владимир Николаевич быстро сориентировался, развязал эту пуповину, начал трясти малыша, потому что смотрю — синенький становится. И он (малыш. — Прим. ред.) тогда закричал. И с Любовью Николаевной обрезали пуповину, и завязывали. И что оставалось? Только молиться Богу, чтобы все было нормально, чтобы никакой инфекции не было", — рассказал Глущенко.Бойцы "Группы Вагнера" вынесли из подвала маму и ребенка, их эвакуировали из зоны боев, а затем доставили в больницу в Первомайске — у женщины сильно снизился уровень гемоглобина."Когда она поступила в больницу, сказали, около 50 процентов", — добавил Евгений."Большое им спасибо (бойцам "Группы Вагнера". — Прим. ред.)! Я даже не знаю, как им благодарность выразить! Тот парень, который нес моего малыша, нес аккуратно", — говорит отец. Нести, по его словам, пришлось и роженицу."Жена упала (при выходе из Артемовска. — Прим. ред.), потому что гемоглобин слабый, ее тоже несли на руках", — рассказал Глущенко.Родители назвали новорожденного Марком.
https://ria.ru/20230511/artemovsk-1871161519.html
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артемовск, украина, первомайск, общество
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Первомайск, Общество
Бойцы "Вагнера" спасли из подвала в Артемовске семью с новорожденным

В подвале в Артемовске у молодой семьи родился ребенок, их спасли бойцы "Вагнера"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец "Вагнера" продвигается по разрушенному дому в Артемовске
Боец Вагнера продвигается по разрушенному дому в Артемовске - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец "Вагнера" продвигается по разрушенному дому в Артемовске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Во время боев за Артемовск у супружеской пары местных жителей родился второй сын, всю семью из подвала разрушенного дома благополучно эвакуировали бойцы "Группы Вагнера", рассказал РИА Новости отец ребенка Евгений Глущенко.
"У меня жена забеременела, но мы не знали, а когда узнали — уже было поздно, начинались боевые действия. Выезжать мы не хотели в Украину, мы планировали дождаться своих, русских", — сказал мужчина.
Мальчик родился 9 апреля, в 22:00, это уже второй ребенок в семье Глущенко. Эти роды оказались тяжелыми не только из-за боевых действий, вспоминает отец. По его словам, первые роды тоже проходили с осложнениями, жена тогда потеряла много крови и гемоглобин был слабый. По словам Евгения, помогли близкие.
"Было очень страшно, я подошел к дяде Вове, говорю: "Дядь Вов, у меня такая ситуация". И вот, его дочь у моей жены принимала роды вместе с бабушкой. А когда стал ребенок выходить, вокруг шеи была обмотана пуповина. Владимир Николаевич быстро сориентировался, развязал эту пуповину, начал трясти малыша, потому что смотрю — синенький становится. И он (малыш. — Прим. ред.) тогда закричал. И с Любовью Николаевной обрезали пуповину, и завязывали. И что оставалось? Только молиться Богу, чтобы все было нормально, чтобы никакой инфекции не было", — рассказал Глущенко.
Бойцы "Группы Вагнера" вынесли из подвала маму и ребенка, их эвакуировали из зоны боев, а затем доставили в больницу в Первомайске — у женщины сильно снизился уровень гемоглобина.
"Когда она поступила в больницу, сказали, около 50 процентов", — добавил Евгений.
"Большое им спасибо (бойцам "Группы Вагнера". — Прим. ред.)! Я даже не знаю, как им благодарность выразить! Тот парень, который нес моего малыша, нес аккуратно", — говорит отец. Нести, по его словам, пришлось и роженицу.
"Жена упала (при выходе из Артемовска. — Прим. ред.), потому что гемоглобин слабый, ее тоже несли на руках", — рассказал Глущенко.
Родители назвали новорожденного Марком.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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