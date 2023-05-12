https://ria.ru/20230512/aristov-1871378662.html

Аристов: гражданам новых регионов "простят" долги перед украинскими банками

Аристов: гражданам новых регионов "простят" долги перед украинскими банками - РИА Новости, 12.05.2023

Аристов: гражданам новых регионов "простят" долги перед украинскими банками

Федеральная служба судебных приставов России в сентябре прошлого года сообщила о приостановке взыскания долгов с участников специальной военной операции, а... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:00

2023-05-12T18:00

2023-05-12T19:01

интервью

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

херсонская область

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871345813_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_59bf0da0088150ebc29157a973ec369c.jpg

Федеральная служба судебных приставов России в сентябре прошлого года сообщила о приостановке взыскания долгов с участников специальной военной операции, а также членов их семей. О том, сколько исполнительных производств военных приостановлено на сегодняшний день, будут ли с граждан новых регионов взыскивать долги, накопившиеся перед украинскими банками, и работе службы с криптой и электронными кошельками в интервью РИА Новости рассказал директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. Беседовала Дарина Хануна.– Дмитрий Васильевич, в прошлом году служба приняла решение о приостановке взыскания долгов с участников СВО. Сколько таких заявлений одобрено, на какую сумму?– Поддержка участников специальной военной операции и их семей – одно из главных наших направлений на сегодняшний день. Так, с начала проведения специальной военной операции судебными приставами приостановлено 315 тысяч исполнительных производств, по которым должники являются участниками СВО, в том числе призваны на военную службу по мобилизации. Сумма задолженности по данным исполнительным производствам составляет 27,1 миллиарда рублей. Хотелось бы напомнить, что участники СВО могут подать соответствующее заявление в призывных пунктах, а также через госуслуги.– Расскажите, а как проходит организация работы ведомства в новых регионах РФ?– На сегодняшний день на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей уже функционируют главные управления ФССП России. Ведется комплектование новых территориальных органов.Вместе с тем судебные приставы уже начали работу по нашим основным направлениям деятельности — принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению безопасности участников судебного процесса.– А что будет со штрафами, в том числе по кредитным долгам жителей новых регионов, которые были наложены еще до их вступления в состав РФ?– Если говорить о принудительном исполнении исполнительных документов, выданных судами, иными госорганами и должностными лицами Украины по кредитам или займам перед зарегистрированными на Украине банками, то они не подлежат принудительному исполнению на территории новых субъектов РФ.Исполнительные документы о взыскании денег, подлежащих зачислению в доход бюджетов новых субъектов, в том числе административные штрафы, выданные до 30 сентября 2022 года, подлежат принудительному исполнению. Однако тут есть одно условие: местом жительства или пребывания или местом нахождения должника или его имущества должна быть территория Российской Федерации.Если говорить про алименты, то взыскателям не нужно подавать заявления судебным приставам, если по состоянию на 30 сентября 2022 года исполнительный документ находился на принудительном исполнении в уполномоченных органах ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.Однако если исполнительный документ не находился в уполномоченных органах новых субъектов РФ до 30 сентября 2022 года, взыскатель вправе обратиться с заявлением о взыскании алиментов уже в территориальные подразделения ФССП. Для подачи такого заявления нужно соблюдение нескольких условий. Так, стороны исполнительного производства должны проживать в РФ, либо взыскатель и имущество должника находиться в России.Сейчас на принудительном исполнении в главных управлениях ФССП в новых субъектах Российской Федерации находится почти 214 тысяч исполнительных производств, в том числе 25,6 тысячи — по взысканию алиментов.– В современном мире граждане во всю пользуются электронными кошельками. Более того, очень много теневых операций проводится именно на таких платформах. Скажите, могут ли приставы взыскивать с электронных кошельков?– Да, обращение взыскания на электронные денежные средства должника, которые он хранит в электронных кошельках, осуществляется в общем порядке. Если судебный пристав-исполнитель узнает, что у должника хранятся деньги на электронных кошельках, то он направляет в финансовую организацию постановление об аресте денежных средств или об обращении взыскания денег.– А были ли случаи, когда ФССП взыскивала с неплательщика криптовалюту?– В соответствии с федеральным законом "Об исполнительном производстве", цифровая валюта признается имуществом должника. Однако в настоящее время практика обращения взыскания на криптовалюту в ФССП России отсутствует.– Планирует ли ФССП РФ в ближайшем будущем начать взыскивать крипту?– Наша позиция относительно порядка передачи в доход государства, обращения взыскания на имущество указанной категории уже сформирована.Современные вызовы требуют нового подхода. А как известно, ФССП РФ – динамично развивающееся ведомство, которое активно проходит цифровую трансформацию. Поэтому в случае выявления такого имущества и поступлении соответствующего исполнительного документа, безусловно, судебное решение будет исполнено в установленном порядке.– В конце 2022 года был принят "антиотмывочный" закон, который не позволяет выводить денежные средства по исполнительным листам за границу. Каков механизм работы этого закона?– Да, действительно благодаря работе по совершенствованию законодательства, проводимой службой совместно с министерством юстиции Российской Федерации, были внесены изменения в Федеральный закон "Об исполнительном производстве".Эти изменения создали барьер для вывода денег за рубеж. Теперь по закону взысканные по исполнительным производствам денежные средства могут перечисляться взыскателям исключительно на счета, открытые в российских кредитных организациях или на их казначейские счета.В случае отсутствия этих реквизитов в заявлении взыскателя о возбуждении исполнительного производства, принудительное исполнение не производится.В результате организационных мероприятий в службе, до принятия указанного закона с 2017 года службой предотвращены риски легализации более 89 миллиардов рублей.– Завершая наш разговор, Дмитрий Васильевич, расскажите, выплачивают ли международные компании такие, как Wikipedia, Google и Facebook* штрафы?– К сожалению, афишировать информацию по данному вопросу я не могу. Однако Facebook* и Telegram погасили судебные штрафы по исполнительным производствам. Также могу заверить, что службой проводится работа по принудительному взысканию штрафов, вынесенных в отношении международных компаний за нарушение российского законодательства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230428/kredit-1868528485.html

https://ria.ru/20230502/voprosy-1869174859.html

https://ria.ru/20230208/pravila-1850496064.html

https://ria.ru/20230303/dolgi-1855629218.html

херсонская область

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), херсонская область , россия, луганская народная республика