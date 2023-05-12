https://ria.ru/20230512/aktivy-1871365533.html

На Украине активы 250 российских физлиц и юрлиц изымут в доход государства

На Украине активы 250 российских физлиц и юрлиц изымут в доход государства - РИА Новости, 12.05.2023

На Украине активы 250 российских физлиц и юрлиц изымут в доход государства

На Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц РФ, чьи активы будут изъяты принудительно в доход государства, сообщила в пятницу... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:55

2023-05-12T16:55

2023-05-12T16:55

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц РФ, чьи активы будут изъяты принудительно в доход государства, сообщила в пятницу директор департамента санкционной политики украинского министерства юстиции Инна Богатых, слова которой приводит издание УНН. "Выявленные на сегодня активы (юридических и физических лиц РФ - ред.) - около 230-250 человек. Это активы, которые могут означать и большой бизнес, а могут быть и совсем маленькие активы, но о них есть информация в реестрах. Это подсанкционное лицо, которое имеет актив, который при наличии будет взыскан в доход государства Украина", - сказала Богатых. Чиновница отметила, что взимать активы подсанкционных лиц возможно тогда, когда к этим лицам применена "санкция блокировки". По ее словам, после 24 мая 2022 года санкции блокировки применены в отношении 6 800 лиц. Богатых утонила, что речь идет о 30-50 активах, которые можно назвать значительными, и в отношении владельцев которых применена эта санкция. Минюстом подано 20 исков, из которых удовлетворено 19 и 17 вступили в силу, резюмировала она. Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в РФ Майкл Макфол, 6 июня 2022 года представила "дорожную карту" индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в России, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции ранее сообщило, что санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230512/aktivy-1871283003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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