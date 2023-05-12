Бельгия направит Украине 92 миллиона евро из доходов от российских активов
Бельгия оплатит помощь Украине на 92 миллиона евро из доходов от российских активов
© Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and DevelopМинистерство иностранных дел Бельгии
© Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and Develop
Министерство иностранных дел Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Правительство Бельгии согласовало в пятницу новый пакет военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который будет оплачен за счет доходов от замороженных в этой стране российских активов, говорится в заявлении бельгийского кабинета министров.
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"Общая сумма выделяемых финансовых средства достигает 92 миллиона евро. Источником этих средств станут налоговые поступления от замороженных в Бельгии российских финансовых активов", - говорится в документе.
Половина этой суммы – 46 миллионов евро – пойдет на оплату военной помощи.
В частности, речь идет о поставках бронированной техники, вооружений и боеприпасов. "Поставлена цель осуществить первые поставки как можно скорее в консультации с украинской армией", - говорится в документе.
Сообщается также, что эта помощь направляется "в контексте подготовки Украины к контрнаступлению".
В начале апреля правительство Бельгии отчиталось о получении "непредвиденных" доходов в размере 625 миллионов евро благодаря налогообложению процентов от размещения замороженных активов России.
По данным казначейства Бельгии, страна заморозила российские средства на 250 миллиардов евро и является лидером по этому показателю в Европе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".