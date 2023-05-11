https://ria.ru/20230511/zub-1871133865.html

В Тульской области возбудили дело из-за смерти женщины после удаления зуба

В Тульской области возбудили дело из-за смерти женщины после удаления зуба - РИА Новости, 11.05.2023

В Тульской области возбудили дело из-за смерти женщины после удаления зуба

Уголовное дело о причинении врачом смерти по неосторожности возбуждено в Тульской области, где пожилая женщина скончалась после удаления зуба, сообщает СУСК... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:46

2023-05-11T18:46

2023-05-11T18:47

происшествия

тульская область

россия

богородицк

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении врачом смерти по неосторожности возбуждено в Тульской области, где пожилая женщина скончалась после удаления зуба, сообщает СУСК России по региону. По данным следствия, 12 декабря прошлого года 71-летней женщине удалили зуб в одной из стоматологических поликлиник города Богородицка. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, она повторно обратилась в поликлинику с жалобами на боль, где ее осмотрел врач стоматолог и отпустил домой. "В последующем потерпевшая проходила стационарное лечение в больнице, после чего была выписана 27 декабря 2022 года, а на следующий день в связи с ухудшением самочувствия женщина вызвала участкового врача на дом, после чего было принято решение о ее срочной госпитализации. По дороге в медицинское учреждение потерпевшая скончалась в служебном автомобиле неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что по факту смерти возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). "В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление объективной картины случившегося. После проведения всех необходимых судебных экспертиз будет дана правовая оценка действиям медицинских работников", - информирует региональное следственное управление.

https://ria.ru/20230510/bady-1870882093.html

https://ria.ru/20230313/granata-1857453659.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тульская область, россия, богородицк, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество