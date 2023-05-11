В Тульской области возбудили дело из-за смерти женщины после удаления зуба
СК возбудил дело из-за смерти пожилой женщины после удаления зуба в тульском Богородицке
© Depositphotos.com / KzenonКабинет стоматолога
© Depositphotos.com / Kzenon
Кабинет стоматолога. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении врачом смерти по неосторожности возбуждено в Тульской области, где пожилая женщина скончалась после удаления зуба, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, 12 декабря прошлого года 71-летней женщине удалили зуб в одной из стоматологических поликлиник города Богородицка. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, она повторно обратилась в поликлинику с жалобами на боль, где ее осмотрел врач стоматолог и отпустил домой.
"В последующем потерпевшая проходила стационарное лечение в больнице, после чего была выписана 27 декабря 2022 года, а на следующий день в связи с ухудшением самочувствия женщина вызвала участкового врача на дом, после чего было принято решение о ее срочной госпитализации. По дороге в медицинское учреждение потерпевшая скончалась в служебном автомобиле неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту смерти возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
"В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление объективной картины случившегося. После проведения всех необходимых судебных экспертиз будет дана правовая оценка действиям медицинских работников", - информирует региональное следственное управление.