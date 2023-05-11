https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871040201.html
В Госдуме призвали Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления
В Госдуме призвали Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления - РИА Новости, 11.05.2023
В Госдуме призвали Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому вместо контрнаступления готовиться к подписанию акта о капитуляции. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:05
2023-05-11T14:05
2023-05-11T14:05
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безопасность
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому вместо контрнаступления готовиться к подписанию акта о капитуляции. Ранее Зеленский в интервью европейским СМИ заявил, что украинской армии нужно немного больше времени для подготовки контрнаступления. "Время для Зеленского истекло. Ему пора вместо контрнаступления готовиться к подписанию акта о капитуляции. Киевский режим падет. В этом нет сомнений", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, чем быстрее украинский народ осознает, в какой тупик его завела киевская власть, тем быстрее Украина вернется к мирной жизни. Вместе с тем собеседник агентства не исключил, что киевские власти могут решиться предпринять попытку контрнаступления, а заявление Зеленского окажется намеренным вбросом.
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Госдуме призвали Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления
Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления