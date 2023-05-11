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Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить" - РИА Новости, 11.05.2023
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11:04 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1870965699.html
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить"
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить" - РИА Новости, 11.05.2023
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить"
Президента Украины Владимира Зеленского после разгрома ВСУ и сил НАТО в лучшем случае ждет изгнание, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:04
2023-05-11T11:04
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
джо байден
энтони блинкен
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского после разгрома ВСУ и сил НАТО в лучшем случае ждет изгнание, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, подобное развитие событий — наилучший из возможных для главы киевского режима, который солгал украинскому народу о желании остановить кризис, когда получал президентские полномочия."Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов, и в этом развороте он поддержал таких людей, как батальоны неонацистов, и принял меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия, так что этот человек — лжец. По-другому его не назовешь", — напомнил Джонсон.Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что заявления Зеленского о России как агрессоре, а также о готовности нанести российским силам урон в этой ситуации также оказались ложью.Днем ранее американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что американский лидер Джо Байден, а также его соратники госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.
https://ria.ru/20230511/porazhenie-1870943197.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, энтони блинкен, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Энтони Блинкен, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Вооруженные силы Украины
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить"

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предсказал Зеленскому изгнание после разгрома ВСУ и НАТО

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского после разгрома ВСУ и сил НАТО в лучшем случае ждет изгнание, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, подобное развитие событий — наилучший из возможных для главы киевского режима, который солгал украинскому народу о желании остановить кризис, когда получал президентские полномочия.
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"Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов, и в этом развороте он поддержал таких людей, как батальоны неонацистов, и принял меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия, так что этот человек — лжец. По-другому его не назовешь", — напомнил Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что заявления Зеленского о России как агрессоре, а также о готовности нанести российским силам урон в этой ситуации также оказались ложью.
«
"То, что он говорит — это бред, этого не произойдет. Наоборот, Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдет в изгнание", — заключил он.
Днем ранее американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что американский лидер Джо Байден, а также его соратники госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденЭнтони БлинкенЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВооруженные силы Украины
 
 
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