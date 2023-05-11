https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1870965699.html

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить"

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить" - РИА Новости, 11.05.2023

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить"

Президента Украины Владимира Зеленского после разгрома ВСУ и сил НАТО в лучшем случае ждет изгнание, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:04

2023-05-11T11:04

2023-05-11T11:04

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

джо байден

энтони блинкен

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского после разгрома ВСУ и сил НАТО в лучшем случае ждет изгнание, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, подобное развитие событий — наилучший из возможных для главы киевского режима, который солгал украинскому народу о желании остановить кризис, когда получал президентские полномочия."Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов, и в этом развороте он поддержал таких людей, как батальоны неонацистов, и принял меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия, так что этот человек — лжец. По-другому его не назовешь", — напомнил Джонсон.Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что заявления Зеленского о России как агрессоре, а также о готовности нанести российским силам урон в этой ситуации также оказались ложью.Днем ранее американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что американский лидер Джо Байден, а также его соратники госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.

https://ria.ru/20230511/porazhenie-1870943197.html

https://ria.ru/20230510/drony-1870916275.html

россия

украина

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, энтони блинкен, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины