Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить"
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предсказал Зеленскому изгнание после разгрома ВСУ и НАТО
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского после разгрома ВСУ и сил НАТО в лучшем случае ждет изгнание, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, подобное развитие событий — наилучший из возможных для главы киевского режима, который солгал украинскому народу о желании остановить кризис, когда получал президентские полномочия.
"Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов, и в этом развороте он поддержал таких людей, как батальоны неонацистов, и принял меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия, так что этот человек — лжец. По-другому его не назовешь", — напомнил Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что заявления Зеленского о России как агрессоре, а также о готовности нанести российским силам урон в этой ситуации также оказались ложью.
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"То, что он говорит — это бред, этого не произойдет. Наоборот, Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдет в изгнание", — заключил он.
Днем ранее американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что американский лидер Джо Байден, а также его соратники госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.