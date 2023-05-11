https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1870973037.html
В Запорожье опровергли сообщения об эвакуации районных администраций
В Запорожье опровергли сообщения об эвакуации районных администраций - РИА Новости, 11.05.2023
В Запорожье опровергли сообщения об эвакуации районных администраций
Администрации прифронтовых районов Запорожской области работают штатно, информация об их эвакуации - ложный вброс, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:23
2023-05-11T11:23
2023-05-11T11:35
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
энергодар
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Администрации прифронтовых районов Запорожской области работают штатно, информация об их эвакуации - ложный вброс, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет в том числе о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230420/ugrozy-1866582816.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Украина
В Запорожье опровергли сообщения об эвакуации районных администраций
Рогов назвал сообщения об эвакуации районных администраций Запорожской области вбросом