https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1870973037.html

В Запорожье опровергли сообщения об эвакуации районных администраций

В Запорожье опровергли сообщения об эвакуации районных администраций - РИА Новости, 11.05.2023

В Запорожье опровергли сообщения об эвакуации районных администраций

Администрации прифронтовых районов Запорожской области работают штатно, информация об их эвакуации - ложный вброс, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:23

2023-05-11T11:23

2023-05-11T11:35

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

энергодар

владимир рогов

ситуация в днр и лнр

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Администрации прифронтовых районов Запорожской области работают штатно, информация об их эвакуации - ложный вброс, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет в том числе о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230420/ugrozy-1866582816.html

запорожская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, энергодар, владимир рогов, ситуация в днр и лнр, россия, украина