https://ria.ru/20230511/zapchasti-1870952273.html
ЦБ призвал установить госконтроль оборота б/у автозапчастей
ЦБ призвал установить госконтроль оборота б/у автозапчастей - РИА Новости, 11.05.2023
ЦБ призвал установить госконтроль оборота б/у автозапчастей
Банк России видит необходимость в госконтроле оборота б/у запчастей на автомобили, чтобы не провоцировать угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:12
2023-05-11T10:12
2023-05-11T10:12
авто
алексей моисеев
центральный банк рф (цб рф)
осаго
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Банк России видит необходимость в госконтроле оборота б/у запчастей на автомобили, чтобы не провоцировать угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. В начале апреля замминистра финансов Алексей Моисеев допустил ремонт автомобилей по ОСАГО с использованием б/у запчастей, но указал, что с точки зрения безопасности это возможно не для всех их видов. "В отношении б/у запчастей есть несколько очень сложных аспектов. В первую очередь это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины - а у таких деталей часто низкое качество - не были причиной новых аварий и человеческих жертв", - сказал Смирнов. При этом он указал в беседе с РИА Новости, что только эксперты могут определить степень влияния некачественного бампера, например, на безопасность при ДТП. Кроме того, среди используемых запчастей есть и колесные диски, и всякие крепления, не говоря уже о более важных для безопасности элементах. Поэтому без комплексного подхода решать этот вопрос точно нельзя – нужна не только методика оценки качества б/у запчастей, но и система контроля за их использованием, продолжил Смирнов. "Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230327/zapchasti-1860815803.html
https://ria.ru/20220919/defitsit-1817742283.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, алексей моисеев, центральный банк рф (цб рф), осаго
Авто, Алексей Моисеев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО
ЦБ призвал установить госконтроль оборота б/у автозапчастей
ЦБ видит необходимость в госконтроле оборота б/у запчастей, чтобы не провоцировать угоны
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Банк России видит необходимость в госконтроле оборота б/у запчастей на автомобили, чтобы не провоцировать угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.
В начале апреля замминистра финансов Алексей Моисеев
допустил ремонт автомобилей по ОСАГ
О с использованием б/у запчастей, но указал, что с точки зрения безопасности это возможно не для всех их видов.
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"В отношении б/у запчастей есть несколько очень сложных аспектов. В первую очередь это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины - а у таких деталей часто низкое качество - не были причиной новых аварий и человеческих жертв", - сказал Смирнов.
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"При этом мы понимаем, что в подавляющем большинстве случаев для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей нужны запчасти, от которых, на первый взгляд, не должны зависеть ходовые качества и характеристики безопасности: это бамперы, спойлеры, фары, фонари или элементы кузова - крылья, двери, капоты и крышки багажника", - также отметил глава департамента ЦБ.
При этом он указал в беседе с РИА Новости, что только эксперты могут определить степень влияния некачественного бампера, например, на безопасность при ДТП. Кроме того, среди используемых запчастей есть и колесные диски, и всякие крепления, не говоря уже о более важных для безопасности элементах. Поэтому без комплексного подхода решать этот вопрос точно нельзя – нужна не только методика оценки качества б/у запчастей, но и система контроля за их использованием, продолжил Смирнов.
"Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку", - подчеркнул он.
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