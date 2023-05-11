https://ria.ru/20230511/zapchasti-1870952273.html

ЦБ призвал установить госконтроль оборота б/у автозапчастей

ЦБ призвал установить госконтроль оборота б/у автозапчастей - РИА Новости, 11.05.2023

ЦБ призвал установить госконтроль оборота б/у автозапчастей

Банк России видит необходимость в госконтроле оборота б/у запчастей на автомобили, чтобы не провоцировать угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:12

2023-05-11T10:12

2023-05-11T10:12

авто

алексей моисеев

центральный банк рф (цб рф)

осаго

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Банк России видит необходимость в госконтроле оборота б/у запчастей на автомобили, чтобы не провоцировать угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. В начале апреля замминистра финансов Алексей Моисеев допустил ремонт автомобилей по ОСАГО с использованием б/у запчастей, но указал, что с точки зрения безопасности это возможно не для всех их видов. "В отношении б/у запчастей есть несколько очень сложных аспектов. В первую очередь это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины - а у таких деталей часто низкое качество - не были причиной новых аварий и человеческих жертв", - сказал Смирнов. При этом он указал в беседе с РИА Новости, что только эксперты могут определить степень влияния некачественного бампера, например, на безопасность при ДТП. Кроме того, среди используемых запчастей есть и колесные диски, и всякие крепления, не говоря уже о более важных для безопасности элементах. Поэтому без комплексного подхода решать этот вопрос точно нельзя – нужна не только методика оценки качества б/у запчастей, но и система контроля за их использованием, продолжил Смирнов. "Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230327/zapchasti-1860815803.html

https://ria.ru/20220919/defitsit-1817742283.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, алексей моисеев, центральный банк рф (цб рф), осаго