https://ria.ru/20230511/zakonoproekt-1871041481.html
Законопроект о денонсации ДОВСЕ включили в повестку Совета Думы 15 мая
Законопроект о денонсации ДОВСЕ включили в повестку Совета Думы 15 мая - РИА Новости, 11.05.2023
Законопроект о денонсации ДОВСЕ включили в повестку Совета Думы 15 мая
Спикер Госдумы Вячеслав Володин включил законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в повестку Совета Думы 15 мая, сообщает РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:09
2023-05-11T14:09
2023-05-11T14:22
политика
госдума рф
вячеслав володин
довсе
россия
париж
стамбул
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин включил законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в повестку Совета Думы 15 мая, сообщает пресс-служба Госдумы.Проект также направлен в комитет ГД по международным делам. В пресс-службе палаты уточнили, что проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.В Госдуму 10 мая был внесен проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен палатой 16 мая.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230510/dovse-1870777106.html
https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html
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РИА Новости
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политика, госдума рф, вячеслав володин, довсе, россия, париж, стамбул, леонид слуцкий (политик), лдпр, обсе
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, ДОВСЕ, Россия, Париж, Стамбул, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, ОБСЕ
Законопроект о денонсации ДОВСЕ включили в повестку Совета Думы 15 мая
Володин включил законопроект о денонсации ДОВСЕ в повестку Совета Думы 15 мая