Рейтинг@Mail.ru
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:07 11.05.2023 (обновлено: 12:08 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/yuta-1870957925.html
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат - РИА Новости, 11.05.2023
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат
Русская община Кипра исполнила песню Юты (Анна Осипова) "За жизнь" в поддержку российских солдат, о чем сообщила артистка в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:07
2023-05-11T12:08
шоубиз
юта (певица)
кипр
знаменитости
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835323921_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_00a3932981fa15449f82d2e45d9f8213.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Русская община Кипра исполнила песню Юты (Анна Осипова) "За жизнь" в поддержку российских солдат, о чем сообщила артистка в своем Telegram-канале.В композиции говорится о том, что русским необходимо объединиться, чтобы победить. Мелодию сопровождают кадры, на котором празднуют День Победы на Кипре и разворачивают российский флаг. Режиссером-постановщиком видео выступила Алена Саунина. В съемках приняли участие вокалисты Евгений Леонов и Мария Ходарина, а также активисты Кристина Парсегова, Игорь Фаскевич, Светлана Волкова, Лариса Христу, Елена Кузнецова, Валентина Левшина.Слушатели написали в комментариях, что восхищены гражданской позицией русских на Кипре. Певица Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она поддержала ее. Помимо этого, исполнительница посвятила несколько песен российским военнослужащим.
https://ria.ru/20230510/yuta-1870723548.html
кипр
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835323921_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_402cdc785780a71f845d9d406548e858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юта (певица), кипр, знаменитости, донбасс, россия
Шоубиз, Юта (певица), Кипр, Знаменитости, Донбасс, Россия
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат

Русская община Кипра исполнила песню Юты "За жизнь" в поддержку российских солдат

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Юта
Певица Юта - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Русская община Кипра исполнила песню Юты (Анна Осипова) "За жизнь" в поддержку российских солдат, о чем сообщила артистка в своем Telegram-канале.
«

"Кипр с нами! Моя песня летит по миру! Снято и записано инициативной патриотической группой активистов Кипра, город Лимассол. Идеей создания клипа на кавер-версию на мою песню стало желание поддержать наших ребят на передовой", – написала Юта.

В композиции говорится о том, что русским необходимо объединиться, чтобы победить. Мелодию сопровождают кадры, на котором празднуют День Победы на Кипре и разворачивают российский флаг.
Режиссером-постановщиком видео выступила Алена Саунина. В съемках приняли участие вокалисты Евгений Леонов и Мария Ходарина, а также активисты Кристина Парсегова, Игорь Фаскевич, Светлана Волкова, Лариса Христу, Елена Кузнецова, Валентина Левшина.
Слушатели написали в комментариях, что восхищены гражданской позицией русских на Кипре.
«
"Очень здорово, молодцы!", "Мы все едины, какие бы расстояния нас ни разделяли. Это потрясающе!", "Очень здорово и искренне!", "Здорово, что они не молчат! Получилось отлично", – высказались комментаторы.
Певица Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она поддержала ее. Помимо этого, исполнительница посвятила несколько песен российским военнослужащим.
Вечер-посвящение героям России Наши маяки - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Ставрополе прошел концерт Юты и стартовал ее тур по 30 городам России
10 мая, 12:21
 
ШоубизЮта (певица)КипрЗнаменитостиДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала