https://ria.ru/20230511/yuta-1870957925.html
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат - РИА Новости, 11.05.2023
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат
Русская община Кипра исполнила песню Юты (Анна Осипова) "За жизнь" в поддержку российских солдат, о чем сообщила артистка в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:07
2023-05-11T12:07
2023-05-11T12:08
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Русская община Кипра исполнила песню Юты (Анна Осипова) "За жизнь" в поддержку российских солдат, о чем сообщила артистка в своем Telegram-канале.В композиции говорится о том, что русским необходимо объединиться, чтобы победить. Мелодию сопровождают кадры, на котором празднуют День Победы на Кипре и разворачивают российский флаг. Режиссером-постановщиком видео выступила Алена Саунина. В съемках приняли участие вокалисты Евгений Леонов и Мария Ходарина, а также активисты Кристина Парсегова, Игорь Фаскевич, Светлана Волкова, Лариса Христу, Елена Кузнецова, Валентина Левшина.Слушатели написали в комментариях, что восхищены гражданской позицией русских на Кипре. Певица Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она поддержала ее. Помимо этого, исполнительница посвятила несколько песен российским военнослужащим.
https://ria.ru/20230510/yuta-1870723548.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юта (певица), кипр, знаменитости, донбасс, россия
Шоубиз, Юта (певица), Кипр, Знаменитости, Донбасс, Россия
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат
Русская община Кипра исполнила песню Юты "За жизнь" в поддержку российских солдат
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости.
Русская община Кипра исполнила песню Юты (Анна Осипова) "За жизнь" в поддержку российских солдат, о чем сообщила
артистка в своем Telegram-канале.
«
"Кипр с нами! Моя песня летит по миру! Снято и записано инициативной патриотической группой активистов Кипра, город Лимассол. Идеей создания клипа на кавер-версию на мою песню стало желание поддержать наших ребят на передовой", – написала Юта.
В композиции говорится о том, что русским необходимо объединиться, чтобы победить. Мелодию сопровождают кадры, на котором празднуют День Победы на Кипре и разворачивают российский флаг.
Режиссером-постановщиком видео выступила Алена Саунина. В съемках приняли участие вокалисты Евгений Леонов и Мария Ходарина, а также активисты Кристина Парсегова, Игорь Фаскевич, Светлана Волкова, Лариса Христу, Елена Кузнецова, Валентина Левшина.
Слушатели написали в комментариях, что восхищены гражданской позицией русских на Кипре.
«
"Очень здорово, молодцы!", "Мы все едины, какие бы расстояния нас ни разделяли. Это потрясающе!", "Очень здорово и искренне!", "Здорово, что они не молчат! Получилось отлично", – высказались комментаторы.
Певица Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она поддержала ее. Помимо этого, исполнительница посвятила несколько песен российским военнослужащим.
В Ставрополе прошел концерт Юты и стартовал ее тур по 30 городам России