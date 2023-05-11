https://ria.ru/20230511/yuta-1870957925.html

Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат

Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат - РИА Новости, 11.05.2023

Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат

Русская община Кипра исполнила песню Юты (Анна Осипова) "За жизнь" в поддержку российских солдат, о чем сообщила артистка в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:07

2023-05-11T12:07

2023-05-11T12:08

шоубиз

юта (певица)

кипр

знаменитости

донбасс

россия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Русская община Кипра исполнила песню Юты (Анна Осипова) "За жизнь" в поддержку российских солдат, о чем сообщила артистка в своем Telegram-канале.В композиции говорится о том, что русским необходимо объединиться, чтобы победить. Мелодию сопровождают кадры, на котором празднуют День Победы на Кипре и разворачивают российский флаг. Режиссером-постановщиком видео выступила Алена Саунина. В съемках приняли участие вокалисты Евгений Леонов и Мария Ходарина, а также активисты Кристина Парсегова, Игорь Фаскевич, Светлана Волкова, Лариса Христу, Елена Кузнецова, Валентина Левшина.Слушатели написали в комментариях, что восхищены гражданской позицией русских на Кипре. Певица Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она поддержала ее. Помимо этого, исполнительница посвятила несколько песен российским военнослужащим.

https://ria.ru/20230510/yuta-1870723548.html

кипр

донбасс

россия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юта (певица), кипр, знаменитости, донбасс, россия