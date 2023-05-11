https://ria.ru/20230511/yuani-1870932117.html
Исследование показало, сколько россиян хотят открыть вклад в юанях
Исследование показало, сколько россиян хотят открыть вклад в юанях - РИА Новости, 11.05.2023
Исследование показало, сколько россиян хотят открыть вклад в юанях
Каждый пятый россиянин продолжает хранить сбережения в иностранных валютах, преимущественно недружественных, однако четверть граждан готовы открыть вклады в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:33
2023-05-11T06:33
2023-05-11T06:33
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Каждый пятый россиянин продолжает хранить сбережения в иностранных валютах, преимущественно недружественных, однако четверть граждан готовы открыть вклады в юанях, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что все валютные вкладчики предпочитают традиционные валюты доллары и евро, хотя часть россиян готовы открыть депозиты в дружественных валютах. "Вклад в китайской валюте готовы открыть 26% респондентов. Возможность иметь депозит в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов допускают для себя 7%, в турецких лирах - 5%, в индийских рупиях – 3%", - указали аналитики. Самой надежной иностранной валютой для сбережений 24% назвали юань, еще 22% опрошенных по-прежнему считают таковым доллар, а 20% отдали пальму первенства евро. Дирхам ОАЭ самой надежной иностранной валютой сбережений для россиян считают 3%, турецкую лиру 2%, индийскую рупию 1%. Примерно 45% россиян уверены, что ни одна иностранная валюта не является безопасным средством для сбережений. Чаще всего такой ответ давали жители Дальнего Востока (56%), реже всего – в Москве и Московской области (38%). При этом 43% граждан сейчас сберегают деньги исключительно в рублях, а более трети респондентов (36%) вообще не имеют сбережений. Исследование проведено 28 апреля-4 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
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оаэ, дальний восток, москва
ОАЭ, Дальний Восток, Москва
Исследование показало, сколько россиян хотят открыть вклад в юанях
"Открытие": четверть россиян готовы открыть вклады в юанях
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Каждый пятый россиянин продолжает хранить сбережения в иностранных валютах, преимущественно недружественных, однако четверть граждан готовы открыть вклады в юанях, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Около 21% респондентов держат часть сбережений в иностранных валютах: 9% продолжают пополнять валютные вклады, 12% сохраняют прежние сбережения, накопленные до 2022 года", - сказано в исследовании.
Отмечается, что все валютные вкладчики предпочитают традиционные валюты доллары и евро, хотя часть россиян готовы открыть депозиты в дружественных валютах. "Вклад в китайской валюте готовы открыть 26% респондентов. Возможность иметь депозит в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов допускают для себя 7%, в турецких лирах - 5%, в индийских рупиях – 3%", - указали аналитики.
Самой надежной иностранной валютой для сбережений 24% назвали юань, еще 22% опрошенных по-прежнему считают таковым доллар, а 20% отдали пальму первенства евро. Дирхам ОАЭ
самой надежной иностранной валютой сбережений для россиян считают 3%, турецкую лиру 2%, индийскую рупию 1%.
Примерно 45% россиян уверены, что ни одна иностранная валюта не является безопасным средством для сбережений. Чаще всего такой ответ давали жители Дальнего Востока
(56%), реже всего – в Москве
и Московской области
(38%). При этом 43% граждан сейчас сберегают деньги исключительно в рублях, а более трети респондентов (36%) вообще не имеют сбережений.
Исследование проведено 28 апреля-4 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
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