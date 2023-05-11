https://ria.ru/20230511/yuani-1870932117.html

Исследование показало, сколько россиян хотят открыть вклад в юанях

Исследование показало, сколько россиян хотят открыть вклад в юанях - РИА Новости, 11.05.2023

Исследование показало, сколько россиян хотят открыть вклад в юанях

Каждый пятый россиянин продолжает хранить сбережения в иностранных валютах, преимущественно недружественных, однако четверть граждан готовы открыть вклады в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:33

2023-05-11T06:33

2023-05-11T06:33

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Каждый пятый россиянин продолжает хранить сбережения в иностранных валютах, преимущественно недружественных, однако четверть граждан готовы открыть вклады в юанях, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что все валютные вкладчики предпочитают традиционные валюты доллары и евро, хотя часть россиян готовы открыть депозиты в дружественных валютах. "Вклад в китайской валюте готовы открыть 26% респондентов. Возможность иметь депозит в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов допускают для себя 7%, в турецких лирах - 5%, в индийских рупиях – 3%", - указали аналитики. Самой надежной иностранной валютой для сбережений 24% назвали юань, еще 22% опрошенных по-прежнему считают таковым доллар, а 20% отдали пальму первенства евро. Дирхам ОАЭ самой надежной иностранной валютой сбережений для россиян считают 3%, турецкую лиру 2%, индийскую рупию 1%. Примерно 45% россиян уверены, что ни одна иностранная валюта не является безопасным средством для сбережений. Чаще всего такой ответ давали жители Дальнего Востока (56%), реже всего – в Москве и Московской области (38%). При этом 43% граждан сейчас сберегают деньги исключительно в рублях, а более трети респондентов (36%) вообще не имеют сбережений. Исследование проведено 28 апреля-4 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20230511/kitay-1870930085.html

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