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Wildberries заявил об отсутствии проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов - РИА Новости, 11.05.2023
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16:27 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/wildberries-1871090678.html
Wildberries заявил об отсутствии проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов
Wildberries заявил об отсутствии проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов - РИА Новости, 11.05.2023
Wildberries заявил об отсутствии проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов
Проблем с оплатой товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries нет, заявили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:27
2023-05-11T16:27
технологии
wildberries
интернет
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Проблем с оплатой товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries нет, заявили РИА Новости в компании. Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на сотрудников Wildberries сообщил о том, что в ряде ПВЗ маркетплейса люди не могут оплатить свои покупки ни картой, ни наличными. Уточнялось, что это может быть связано с утренней ситуацией, когда служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. "Оплаты проходят, проблем нет", - подчеркнули в пресс-службе маркетплейса. Ранее в четверг компания объявила о том, что ее служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела.
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технологии, wildberries, интернет, происшествия, россия
Технологии, Wildberries, Интернет, Происшествия, Россия
Wildberries заявил об отсутствии проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов

Wildberries опроверг информацию о проблемах с оплатой в некоторых пунктах выдачи заказов

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Проблем с оплатой товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries нет, заявили РИА Новости в компании.
Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на сотрудников Wildberries сообщил о том, что в ряде ПВЗ маркетплейса люди не могут оплатить свои покупки ни картой, ни наличными. Уточнялось, что это может быть связано с утренней ситуацией, когда служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов.
"Оплаты проходят, проблем нет", - подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в четверг компания объявила о том, что ее служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела.
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