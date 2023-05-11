https://ria.ru/20230511/wildberries-1871090678.html
Wildberries заявил об отсутствии проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов
Wildberries заявил об отсутствии проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов - РИА Новости, 11.05.2023
Wildberries заявил об отсутствии проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов
Проблем с оплатой товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries нет, заявили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:27
2023-05-11T16:27
2023-05-11T16:27
технологии
wildberries
интернет
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Проблем с оплатой товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries нет, заявили РИА Новости в компании. Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на сотрудников Wildberries сообщил о том, что в ряде ПВЗ маркетплейса люди не могут оплатить свои покупки ни картой, ни наличными. Уточнялось, что это может быть связано с утренней ситуацией, когда служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. "Оплаты проходят, проблем нет", - подчеркнули в пресс-службе маркетплейса. Ранее в четверг компания объявила о том, что ее служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела.
https://ria.ru/20230428/wildberries-1868361586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, wildberries, интернет, происшествия, россия
Технологии, Wildberries, Интернет, Происшествия, Россия
Wildberries заявил об отсутствии проблем с оплатой в пунктах выдачи заказов
Wildberries опроверг информацию о проблемах с оплатой в некоторых пунктах выдачи заказов
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Проблем с оплатой товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries нет, заявили РИА Новости в компании.
Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на сотрудников Wildberries сообщил о том, что в ряде ПВЗ маркетплейса люди не могут оплатить свои покупки ни картой, ни наличными. Уточнялось, что это может быть связано с утренней ситуацией, когда служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов.
"Оплаты проходят, проблем нет", - подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в четверг компания объявила о том, что ее служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела.
Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг