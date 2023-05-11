https://ria.ru/20230511/wildberries-1870959341.html
Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе
Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе - РИА Новости, 11.05.2023
Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе
Служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, по предварительным данным, размер... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:45
2023-05-11T10:45
2023-05-11T10:45
технологии
wildberries
безопасность
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей, заявили РИА Новости в компании. "Служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы маркетплейса, услугами "серого продвижения" на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот. "Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов", - пояснили в Wildberries. В компании напомнили партнерам, что использование сторонних сервисов "может привести не только к утрате управления личными кабинетами и убыткам, но и нарушению законодательства".
https://ria.ru/20230420/wildberries-1866498104.html
https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, wildberries, безопасность
Технологии, Wildberries, Безопасность
Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе
Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения, нанесшие ущерб в 650 миллионов рублей
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей, заявили РИА Новости в компании.
"Служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы маркетплейса, услугами "серого продвижения" на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот.
"Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов", - пояснили в Wildberries.
В компании напомнили партнерам, что использование сторонних сервисов "может привести не только к утрате управления личными кабинетами и убыткам, но и нарушению законодательства".
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