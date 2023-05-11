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Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании - РИА Новости, 11.05.2023
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10:20 11.05.2023 (обновлено: 10:35 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/wildberries-1870953667.html
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании - РИА Новости, 11.05.2023
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании
Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:20
2023-05-11T10:35
wildberries
происшествия
технологии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг Telegram-каналы сообщили, что базы данных Wildberries взломали и причинили ущерба на 654,5 миллиона рублей."Telegram-канал Mash распространил недостоверную информацию: базы данных компании не были взломаны, это фейк", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20230420/wildberries-1866498104.html
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wildberries, происшествия, технологии
Wildberries, Происшествия, Технологии
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании

Wildberries назвал сообщения о взломе баз данных компании фейком

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг Telegram-каналы сообщили, что базы данных Wildberries взломали и причинили ущерба на 654,5 миллиона рублей.
"Telegram-канал Mash распространил недостоверную информацию: базы данных компании не были взломаны, это фейк", - говорится в сообщении компании.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Требование Wildberries о возврате товаров с браком признали незаконным
20 апреля, 02:16
 
WildberriesПроисшествияТехнологии
 
 
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