https://ria.ru/20230511/wildberries-1870953667.html
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании - РИА Новости, 11.05.2023
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании
Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:20
2023-05-11T10:20
2023-05-11T10:35
wildberries
происшествия
технологии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг Telegram-каналы сообщили, что базы данных Wildberries взломали и причинили ущерба на 654,5 миллиона рублей."Telegram-канал Mash распространил недостоверную информацию: базы данных компании не были взломаны, это фейк", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20230420/wildberries-1866498104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, происшествия, технологии
Wildberries, Происшествия, Технологии
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании
Wildberries назвал сообщения о взломе баз данных компании фейком
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг Telegram-каналы сообщили, что базы данных Wildberries взломали и причинили ущерба на 654,5 миллиона рублей.
"Telegram-канал Mash распространил недостоверную информацию: базы данных компании не были взломаны, это фейк", - говорится в сообщении компании.
Требование Wildberries о возврате товаров с браком признали незаконным