https://ria.ru/20230511/wildberries-1870953667.html

Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании

Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании - РИА Новости, 11.05.2023

Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании

Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:20

2023-05-11T10:20

2023-05-11T10:35

wildberries

происшествия

технологии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны, это фейк, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг Telegram-каналы сообщили, что базы данных Wildberries взломали и причинили ущерба на 654,5 миллиона рублей."Telegram-канал Mash распространил недостоверную информацию: базы данных компании не были взломаны, это фейк", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20230420/wildberries-1866498104.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

wildberries, происшествия, технологии