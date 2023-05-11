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В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв
В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв - РИА Новости, 11.05.2023
В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв
В результате взрыва в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется, сообщила полиция... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:58
2023-05-11T14:58
2023-05-11T15:40
в мире
дюссельдорф
германия
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. В результате взрыва в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется, сообщила полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.Уточняется, что взрыв произошел в квартире многоэтажного дома."В настоящее время проводится крупная операция в районе Ратинген-Вест. По невыясненным пока причинам там произошел взрыв. Несколько человек ранены, среди них полицейские", - говорится в официальном аккаунте полицейских в Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дюссельдорф, германия, северный рейн-вестфалия
В мире, Дюссельдорф, Германия, Северный Рейн-Вестфалия
В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв
В многоэтажном доме под немецким Дюссельдорфом прогремел взрыв, есть раненые