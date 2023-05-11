https://ria.ru/20230511/vzryv-1871059251.html

В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв

В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв - РИА Новости, 11.05.2023

В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв

В результате взрыва в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется, сообщила полиция... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:58

2023-05-11T14:58

2023-05-11T15:40

в мире

дюссельдорф

германия

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. В результате взрыва в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется, сообщила полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.Уточняется, что взрыв произошел в квартире многоэтажного дома."В настоящее время проводится крупная операция в районе Ратинген-Вест. По невыясненным пока причинам там произошел взрыв. Несколько человек ранены, среди них полицейские", - говорится в официальном аккаунте полицейских в Twitter.

https://ria.ru/20230511/vzryv-1871025448.html

дюссельдорф

германия

северный рейн-вестфалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дюссельдорф, германия, северный рейн-вестфалия