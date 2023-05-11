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В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв - РИА Новости, 11.05.2023
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14:58 11.05.2023 (обновлено: 15:40 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/vzryv-1871059251.html
В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв
В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв - РИА Новости, 11.05.2023
В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв
В результате взрыва в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется, сообщила полиция... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:58
2023-05-11T15:40
в мире
дюссельдорф
германия
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. В результате взрыва в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется, сообщила полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.Уточняется, что взрыв произошел в квартире многоэтажного дома."В настоящее время проводится крупная операция в районе Ратинген-Вест. По невыясненным пока причинам там произошел взрыв. Несколько человек ранены, среди них полицейские", - говорится в официальном аккаунте полицейских в Twitter.
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дюссельдорф
германия
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в мире, дюссельдорф, германия, северный рейн-вестфалия
В мире, Дюссельдорф, Германия, Северный Рейн-Вестфалия
В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв

В многоэтажном доме под немецким Дюссельдорфом прогремел взрыв, есть раненые

© AFP 2023 / Roberto PfeilПолицейские и пожарные возле высотного здания в Ратингене, где прогремел взрыв
Полицейские и пожарные возле высотного здания в Ратингене, где прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / Roberto Pfeil
Полицейские и пожарные возле высотного здания в Ратингене, где прогремел взрыв
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. В результате взрыва в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется, сообщила полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Уточняется, что взрыв произошел в квартире многоэтажного дома.
"В настоящее время проводится крупная операция в районе Ратинген-Вест. По невыясненным пока причинам там произошел взрыв. Несколько человек ранены, среди них полицейские", - говорится в официальном аккаунте полицейских в Twitter.
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