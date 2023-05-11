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При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2023
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13:33 11.05.2023 (обновлено: 15:11 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/vzryv-1871029384.html
При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ
При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2023
При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана, сообщает информационное агентство LaPresse со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:33
2023-05-11T15:11
в мире
милан
италия
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РИМ, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана, сообщает информационное агентство LaPresse со ссылкой на собственные источники.В других источниках информации о пострадавших не содержится."Раненых, насколько стало известно, не менее четырех. Также взрыв затронул аптеку", - говорится в сообщении LaPresse.Ранее сообщалось, что в центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил четыре припаркованные машины. На место прибыли пожарные, ликвидировавшие возгорание.Жители нескольких домов и учащиеся соседней школы эвакуированы. По данным газеты Corriere della Sera, причиной взрыва стал фургон с кислородными баллонами. По информации того же издания, водитель автомобиля не пострадал.
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милан
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Кадры пожара в Милане из-за взрыва в центре города
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в Милане, в соцсетях публикуют кадры пожара.
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в мире, милан, италия
В мире, Милан, Италия
При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ

Rai: при взрыве в центре Милана пострадали не менее четырех человек

© AP Photo / Luca BrunoМесто взрыва в Милане
Место взрыва в Милане - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Место взрыва в Милане
Читать ria.ru в
РИМ, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана, сообщает информационное агентство LaPresse со ссылкой на собственные источники.
В других источниках информации о пострадавших не содержится.
"Раненых, насколько стало известно, не менее четырех. Также взрыв затронул аптеку", - говорится в сообщении LaPresse.
Ранее сообщалось, что в центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил четыре припаркованные машины. На место прибыли пожарные, ликвидировавшие возгорание.
Жители нескольких домов и учащиеся соседней школы эвакуированы. По данным газеты Corriere della Sera, причиной взрыва стал фургон с кислородными баллонами. По информации того же издания, водитель автомобиля не пострадал.
Полиция на месте стрельбы на заводе Mercedes в Германии - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Германии произошла стрельба на заводе Mercedes
Вчера, 11:16
 
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