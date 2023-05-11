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При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ
При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2023
При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана, сообщает информационное агентство LaPresse со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:33
2023-05-11T13:33
2023-05-11T15:11
в мире
милан
италия
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РИМ, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана, сообщает информационное агентство LaPresse со ссылкой на собственные источники.В других источниках информации о пострадавших не содержится."Раненых, насколько стало известно, не менее четырех. Также взрыв затронул аптеку", - говорится в сообщении LaPresse.Ранее сообщалось, что в центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил четыре припаркованные машины. На место прибыли пожарные, ликвидировавшие возгорание.Жители нескольких домов и учащиеся соседней школы эвакуированы. По данным газеты Corriere della Sera, причиной взрыва стал фургон с кислородными баллонами. По информации того же издания, водитель автомобиля не пострадал.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871047516_119:0:2423:1728_1920x0_80_0_0_e5b51010d6e3590c287d1ed704333bf7.jpg
Кадры пожара в Милане из-за взрыва в центре города
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в Милане, в соцсетях публикуют кадры пожара.
2023-05-11T13:33
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милан, италия
При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ
Rai: при взрыве в центре Милана пострадали не менее четырех человек
РИМ, 11 мая - РИА Новости.
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана, сообщает информационное агентство LaPresse
со ссылкой на собственные источники.
В других источниках информации о пострадавших не содержится.
"Раненых, насколько стало известно, не менее четырех. Также взрыв затронул аптеку", - говорится в сообщении LaPresse.
Ранее сообщалось, что в центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил четыре припаркованные машины. На место прибыли пожарные, ликвидировавшие возгорание.
Жители нескольких домов и учащиеся соседней школы эвакуированы. По данным газеты Corriere della Sera, причиной взрыва стал фургон с кислородными баллонами. По информации того же издания, водитель автомобиля не пострадал.
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