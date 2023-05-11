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При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ

При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2023

При взрыве в Милане пострадали не менее четырех человек, пишут СМИ

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана, сообщает информационное агентство LaPresse со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:33

2023-05-11T13:33

2023-05-11T15:11

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милан

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РИМ, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана, сообщает информационное агентство LaPresse со ссылкой на собственные источники.В других источниках информации о пострадавших не содержится."Раненых, насколько стало известно, не менее четырех. Также взрыв затронул аптеку", - говорится в сообщении LaPresse.Ранее сообщалось, что в центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил четыре припаркованные машины. На место прибыли пожарные, ликвидировавшие возгорание.Жители нескольких домов и учащиеся соседней школы эвакуированы. По данным газеты Corriere della Sera, причиной взрыва стал фургон с кислородными баллонами. По информации того же издания, водитель автомобиля не пострадал.

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милан

италия

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Кадры пожара в Милане из-за взрыва в центре города По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в Милане, в соцсетях публикуют кадры пожара. 2023-05-11T13:33 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, милан, италия