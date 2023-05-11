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Путин пожелал губернатору Тюменской области успехов на выборах - РИА Новости, 11.05.2023
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13:58 11.05.2023 (обновлено: 14:14 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/vybory-1871038391.html
Путин пожелал губернатору Тюменской области успехов на выборах
Путин пожелал губернатору Тюменской области успехов на выборах - РИА Новости, 11.05.2023
Путин пожелал губернатору Тюменской области успехов на выборах
Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов губернатору Тюменской области Александру Моору, который заявил о планах выдвижения на новый срок. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:58
2023-05-11T14:14
политика
владимир путин
тюменская область
россия
александр моор
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов губернатору Тюменской области Александру Моору, который заявил о планах выдвижения на новый срок.Во время встречи Путина и Моора в Кремле глава Тюменской области напомнил, что в 2023 году у него заканчивается срок полномочий, и попросил дать оценку его работы, чтобы принять решение об участии в выборах губернатора осенью. "Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается", - ответил Путин."Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно. Как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, - они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов", - подчеркнул президент.Во время беседы Путин также поинтересовался у Моора о причинах большой аварийности на дорогах в регионе. Губернатор ответил, что власти Тюменской области работают над этой темой. На федеральных трассах в 2022 году отмечается снижение аварийности, небольшой рост наблюдается на межмуниципальных и муниципальных дорогах.
https://ria.ru/20230420/naselenie-1866751521.html
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политика, владимир путин, тюменская область, россия, александр моор
Политика, Владимир Путин, Тюменская область, Россия, Александр Моор
Путин пожелал губернатору Тюменской области успехов на выборах

Президент Путин пожелал губернатору Тюменской области Моору успехов на осенних выборах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов губернатору Тюменской области Александру Моору, который заявил о планах выдвижения на новый срок.
Во время встречи Путина и Моора в Кремле глава Тюменской области напомнил, что в 2023 году у него заканчивается срок полномочий, и попросил дать оценку его работы, чтобы принять решение об участии в выборах губернатора осенью. "Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается", - ответил Путин.
"Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно. Как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, - они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов", - подчеркнул президент.
Во время беседы Путин также поинтересовался у Моора о причинах большой аварийности на дорогах в регионе. Губернатор ответил, что власти Тюменской области работают над этой темой. На федеральных трассах в 2022 году отмечается снижение аварийности, небольшой рост наблюдается на межмуниципальных и муниципальных дорогах.
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ПолитикаВладимир ПутинТюменская областьРоссияАлександр Моор
 
 
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