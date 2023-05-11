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Путин пожелал губернатору Тюменской области успехов на выборах

Путин пожелал губернатору Тюменской области успехов на выборах - РИА Новости, 11.05.2023

Путин пожелал губернатору Тюменской области успехов на выборах

Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов губернатору Тюменской области Александру Моору, который заявил о планах выдвижения на новый срок. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:58

2023-05-11T13:58

2023-05-11T14:14

политика

владимир путин

тюменская область

россия

александр моор

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов губернатору Тюменской области Александру Моору, который заявил о планах выдвижения на новый срок.Во время встречи Путина и Моора в Кремле глава Тюменской области напомнил, что в 2023 году у него заканчивается срок полномочий, и попросил дать оценку его работы, чтобы принять решение об участии в выборах губернатора осенью. "Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается", - ответил Путин."Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно. Как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, - они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов", - подчеркнул президент.Во время беседы Путин также поинтересовался у Моора о причинах большой аварийности на дорогах в регионе. Губернатор ответил, что власти Тюменской области работают над этой темой. На федеральных трассах в 2022 году отмечается снижение аварийности, небольшой рост наблюдается на межмуниципальных и муниципальных дорогах.

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политика, владимир путин, тюменская область, россия, александр моор