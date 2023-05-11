https://ria.ru/20230511/vsu-1871108705.html

"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ

"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023

"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ

Российская авиация уничтожает штабы и укрепрайоны ВСУ передовыми планирующими бомбами, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:26

2023-05-11T17:26

2023-05-11T17:56

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожает штабы и укрепрайоны ВСУ передовыми планирующими бомбами, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире YouTube-канала Карасев Live.Как отметил Стариков, такие снаряды уничтожают штабы, бункеры и укрепрайоны ВСУ. По его словам, из-за эффективности российских планирующих авиабомб наступление украинской армии откладывается.Военный аналитик Гай Маккардл ранее назвал ФАБы "фантастическим оружием", с помощью которого можно поразить большое количество целей и нанести колоссальный урон противнику.

https://ria.ru/20230511/zaluzhnyy-1871085139.html

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политика, россия, вооруженные силы украины, украина