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"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ
"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023
"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ
Российская авиация уничтожает штабы и укрепрайоны ВСУ передовыми планирующими бомбами, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:26
2023-05-11T17:26
2023-05-11T17:56
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожает штабы и укрепрайоны ВСУ передовыми планирующими бомбами, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире YouTube-канала Карасев Live.Как отметил Стариков, такие снаряды уничтожают штабы, бункеры и укрепрайоны ВСУ. По его словам, из-за эффективности российских планирующих авиабомб наступление украинской армии откладывается.Военный аналитик Гай Маккардл ранее назвал ФАБы "фантастическим оружием", с помощью которого можно поразить большое количество целей и нанести колоссальный урон противнику.
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политика, россия, вооруженные силы украины, украина
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ
Украинский военный эксперт Стариков: Россия ликвидирует штабы ВСУ планирующими бомбами