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"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023
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17:26 11.05.2023 (обновлено: 17:56 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/vsu-1871108705.html
"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ
"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023
"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ
Российская авиация уничтожает штабы и укрепрайоны ВСУ передовыми планирующими бомбами, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:26
2023-05-11T17:56
политика
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожает штабы и укрепрайоны ВСУ передовыми планирующими бомбами, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире YouTube-канала Карасев Live.Как отметил Стариков, такие снаряды уничтожают штабы, бункеры и укрепрайоны ВСУ. По его словам, из-за эффективности российских планирующих авиабомб наступление украинской армии откладывается.Военный аналитик Гай Маккардл ранее назвал ФАБы "фантастическим оружием", с помощью которого можно поразить большое количество целей и нанести колоссальный урон противнику.
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политика, россия, вооруженные силы украины, украина
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
"Бьют по штабам". В Киеве рассказали, как Россия устроила кошмар ВСУ

Украинский военный эксперт Стариков: Россия ликвидирует штабы ВСУ планирующими бомбами

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные в районе Артемовска (Бахмута)
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожает штабы и укрепрайоны ВСУ передовыми планирующими бомбами, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире YouTube-канала Карасев Live.
«
"Почему эта бомба очень опасна? ФАБ-500 — это 300 килограммов тротила. Это где-то в пять раз больше, чем в снаряде калибром 152 миллиметра. Они ее кидают, и самолеты не входят в зону действия ПВО", — рассказал он.
Как отметил Стариков, такие снаряды уничтожают штабы, бункеры и укрепрайоны ВСУ. По его словам, из-за эффективности российских планирующих авиабомб наступление украинской армии откладывается.
Военный аналитик Гай Маккардл ранее назвал ФАБы "фантастическим оружием", с помощью которого можно поразить большое количество целей и нанести колоссальный урон противнику.
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