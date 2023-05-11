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ВКС ударили планирующими бомбами по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/vsu-1871074645.html
ВКС ударили планирующими бомбами по позициям ВСУ в Запорожской области
ВКС ударили планирующими бомбами по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.05.2023
ВКС ударили планирующими бомбами по позициям ВСУ в Запорожской области
По позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области нанесены удары планирующими авиабомбами, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:36
2023-05-11T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. По позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области нанесены удары планирующими авиабомбами, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Отработала авиация. По позициям украинских войск во временно оккупированной части Запорожской области Воздушно-космическими силами РФ нанесены удары планирующими бомбами", - сказал Рогов. По его словам, целью ударов были склады и ангары с военной техникой и боеприпасами. Рогов добавил, что днем в четверг украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов в прифронтовых районах области. В их числе Васильевка, Ивановка, Большая Белозерка, Днепрорудное. "В Васильевке противник попал снарядами в складские помещения, а также по частным жилым домам и в здание морга", - проинформировал собеседник.
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВКС ударили планирующими бомбами по позициям ВСУ в Запорожской области

Рогов: российская авиация ударила планирующими бомбами по позициям ВСУ под Запорожьем

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. По позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области нанесены удары планирующими авиабомбами, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Отработала авиация. По позициям украинских войск во временно оккупированной части Запорожской области Воздушно-космическими силами РФ нанесены удары планирующими бомбами", - сказал Рогов. По его словам, целью ударов были склады и ангары с военной техникой и боеприпасами.
Рогов добавил, что днем в четверг украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов в прифронтовых районах области. В их числе Васильевка, Ивановка, Большая Белозерка, Днепрорудное.
"В Васильевке противник попал снарядами в складские помещения, а также по частным жилым домам и в здание морга", - проинформировал собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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