https://ria.ru/20230511/vsu-1871074645.html

ВКС ударили планирующими бомбами по позициям ВСУ в Запорожской области

ВКС ударили планирующими бомбами по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.05.2023

ВКС ударили планирующими бомбами по позициям ВСУ в Запорожской области

По позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области нанесены удары планирующими авиабомбами, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:36

2023-05-11T15:36

2023-05-11T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. По позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области нанесены удары планирующими авиабомбами, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Отработала авиация. По позициям украинских войск во временно оккупированной части Запорожской области Воздушно-космическими силами РФ нанесены удары планирующими бомбами", - сказал Рогов. По его словам, целью ударов были склады и ангары с военной техникой и боеприпасами. Рогов добавил, что днем в четверг украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов в прифронтовых районах области. В их числе Васильевка, Ивановка, Большая Белозерка, Днепрорудное. "В Васильевке противник попал снарядами в складские помещения, а также по частным жилым домам и в здание морга", - проинформировал собеседник.

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр