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На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/vsu-1870928952.html
На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск
На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск - РИА Новости, 11.05.2023
На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск
Спецназ группировки ВС РФ "Юг" на марьинском направлении вскрыл ротацию украинских войск - смена личного состава противника на передовой была сорвана ударом... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T05:09
2023-05-11T05:09
специальная военная операция на украине
авдеевка
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецназ группировки ВС РФ "Юг" на марьинском направлении вскрыл ротацию украинских войск - смена личного состава противника на передовой была сорвана ударом танков и артиллерии, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. "Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений ВСУ в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понес значительные потери в живой силе", - сообщил Астафьев. Также, бойцы спецназа группировки "Юг" уничтожили бронеавтомобиль и личный состав украинских подразделений на опорном пункте в Авдеевке.
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авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск

Российский спецназ сорвал на Марьинском направлении ротацию украинских войск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецназ группировки ВС РФ "Юг" на марьинском направлении вскрыл ротацию украинских войск - смена личного состава противника на передовой была сорвана ударом танков и артиллерии, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
"Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений ВСУ в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понес значительные потери в живой силе", - сообщил Астафьев.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Также, бойцы спецназа группировки "Юг" уничтожили бронеавтомобиль и личный состав украинских подразделений на опорном пункте в Авдеевке.
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВадим АстафьевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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