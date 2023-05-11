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На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск
На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск - РИА Новости, 11.05.2023
На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск
Спецназ группировки ВС РФ "Юг" на марьинском направлении вскрыл ротацию украинских войск - смена личного состава противника на передовой была сорвана ударом... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T05:09
2023-05-11T05:09
2023-05-11T05:09
специальная военная операция на украине
авдеевка
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецназ группировки ВС РФ "Юг" на марьинском направлении вскрыл ротацию украинских войск - смена личного состава противника на передовой была сорвана ударом танков и артиллерии, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. "Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений ВСУ в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понес значительные потери в живой силе", - сообщил Астафьев. Также, бойцы спецназа группировки "Юг" уничтожили бронеавтомобиль и личный состав украинских подразделений на опорном пункте в Авдеевке.
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авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск
Российский спецназ сорвал на Марьинском направлении ротацию украинских войск