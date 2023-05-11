https://ria.ru/20230511/vsu-1870928952.html

На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск

На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск - РИА Новости, 11.05.2023

На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск

Спецназ группировки ВС РФ "Юг" на марьинском направлении вскрыл ротацию украинских войск - смена личного состава противника на передовой была сорвана ударом... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T05:09

2023-05-11T05:09

2023-05-11T05:09

специальная военная операция на украине

авдеевка

вадим астафьев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецназ группировки ВС РФ "Юг" на марьинском направлении вскрыл ротацию украинских войск - смена личного состава противника на передовой была сорвана ударом танков и артиллерии, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. "Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений ВСУ в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понес значительные потери в живой силе", - сообщил Астафьев. Также, бойцы спецназа группировки "Юг" уничтожили бронеавтомобиль и личный состав украинских подразделений на опорном пункте в Авдеевке.

https://ria.ru/20230511/udar-1870928786.html

авдеевка

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авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире