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В Кремле прокомментировали отмену визового режима с Грузией
В Кремле прокомментировали отмену визового режима с Грузией - РИА Новости, 11.05.2023
В Кремле прокомментировали отмену визового режима с Грузией
Возобновление полетов в Грузию и отмена виз - это решение гуманитарного характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что по поводу... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:02
2023-05-11T13:02
2023-05-11T13:28
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Возобновление полетов в Грузию и отмена виз - это решение гуманитарного характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что по поводу дальнейших перспектив - он бы "пока так далеко не забегал"."Там разная была реакция вчера из Тбилиси. Была и негативная, была и сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера", - сказал он журналистам.Песков рассказал, что в адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, и они просили принять эти решения."Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было. Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", - сказал Песков в ответ на вопрос, является ли решение Кремля предпосылкой к восстановлению дипломатических отношений между странами.В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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грузия, россия, новости - туризм, владимир путин, тбилиси
Туризм, Грузия, Россия, Новости - Туризм, Владимир Путин, Тбилиси
В Кремле прокомментировали отмену визового режима с Грузией
Песков назвал отмену виз и возобновление полетов в Грузию решением гуманитарного характера
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Возобновление полетов в Грузию и отмена виз - это решение гуманитарного характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что по поводу дальнейших перспектив - он бы "пока так далеко не забегал".
"Там разная была реакция вчера из Тбилиси
. Была и негативная, была и сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера", - сказал он журналистам.
Песков рассказал, что в адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, и они просили принять эти решения.
"Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было. Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", - сказал Песков в ответ на вопрос, является ли решение Кремля предпосылкой к восстановлению дипломатических отношений между странами.
В среду президент РФ Владимир Путин
отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Источник: рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе