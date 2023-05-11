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В Кремле прокомментировали отмену визового режима с Грузией

В Кремле прокомментировали отмену визового режима с Грузией - РИА Новости, 11.05.2023

В Кремле прокомментировали отмену визового режима с Грузией

Возобновление полетов в Грузию и отмена виз - это решение гуманитарного характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что по поводу... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:02

2023-05-11T13:02

2023-05-11T13:28

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Возобновление полетов в Грузию и отмена виз - это решение гуманитарного характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что по поводу дальнейших перспектив - он бы "пока так далеко не забегал"."Там разная была реакция вчера из Тбилиси. Была и негативная, была и сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера", - сказал он журналистам.Песков рассказал, что в адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, и они просили принять эти решения."Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было. Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", - сказал Песков в ответ на вопрос, является ли решение Кремля предпосылкой к восстановлению дипломатических отношений между странами.В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230511/gruziya-1870966998.html

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грузия, россия, новости - туризм, владимир путин, тбилиси