Белый дом не смог назвать даты визита Блинкена в Китай
Белый дом: США и КНР пока не готовы анонсировать даты визита Блинкена в Пекин
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США и Китай продолжат проводить двусторонние контакты в ближайшие месяцы, но пока не готовы анонсировать даты готовящегося визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, заявила в четверг высокопоставленная представительница американской администрации.
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"Мы не обсуждали даты, данная встреча (с участием советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - ред.) была посвящена не планированию визита. Мы ожидаем, что в предстоящие месяцы взаимодействие и контакты продолжатся с обеих сторон", - сказала представительница Белого дома.
В феврале стало известно о готовящемся, но затем отложенном на неопределенный срок визите Блинкена в Китай. Формальным поводом к отмене поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает.
При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошли еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.