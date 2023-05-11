https://ria.ru/20230511/vizit-1871166812.html

Белый дом не смог назвать даты визита Блинкена в Китай

Белый дом не смог назвать даты визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 11.05.2023

Белый дом не смог назвать даты визита Блинкена в Китай

США и Китай продолжат проводить двусторонние контакты в ближайшие месяцы, но пока не готовы анонсировать даты готовящегося визита в Пекин госсекретаря Энтони... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:14

2023-05-11T23:14

2023-05-11T23:14

в мире

китай

сша

пекин

энтони блинкен

джейк салливан

ван и (политик)

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США и Китай продолжат проводить двусторонние контакты в ближайшие месяцы, но пока не готовы анонсировать даты готовящегося визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, заявила в четверг высокопоставленная представительница американской администрации. Сам Блинкен ранее дал понять, что рассчитывает посетить с визитом КНР в текущем году. В феврале стало известно о готовящемся, но затем отложенном на неопределенный срок визите Блинкена в Китай. Формальным поводом к отмене поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошли еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.

https://ria.ru/20230505/kitay-1869837886.html

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китай

сша

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, джейк салливан, ван и (политик)