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Белый дом не смог назвать даты визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 11.05.2023
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23:14 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/vizit-1871166812.html
Белый дом не смог назвать даты визита Блинкена в Китай
Белый дом не смог назвать даты визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 11.05.2023
Белый дом не смог назвать даты визита Блинкена в Китай
США и Китай продолжат проводить двусторонние контакты в ближайшие месяцы, но пока не готовы анонсировать даты готовящегося визита в Пекин госсекретаря Энтони... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:14
2023-05-11T23:14
в мире
китай
сша
пекин
энтони блинкен
джейк салливан
ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США и Китай продолжат проводить двусторонние контакты в ближайшие месяцы, но пока не готовы анонсировать даты готовящегося визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, заявила в четверг высокопоставленная представительница американской администрации. Сам Блинкен ранее дал понять, что рассчитывает посетить с визитом КНР в текущем году. В феврале стало известно о готовящемся, но затем отложенном на неопределенный срок визите Блинкена в Китай. Формальным поводом к отмене поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошли еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.
https://ria.ru/20230505/kitay-1869837886.html
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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, джейк салливан, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, Ван И (политик)
Белый дом не смог назвать даты визита Блинкена в Китай

Белый дом: США и КНР пока не готовы анонсировать даты визита Блинкена в Пекин

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США и Китай продолжат проводить двусторонние контакты в ближайшие месяцы, но пока не готовы анонсировать даты готовящегося визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, заявила в четверг высокопоставленная представительница американской администрации.
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"Мы не обсуждали даты, данная встреча (с участием советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и ​​главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - ред.) была посвящена не планированию визита. Мы ожидаем, что в предстоящие месяцы взаимодействие и контакты продолжатся с обеих сторон", - сказала представительница Белого дома.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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5 мая, 10:21
Сам Блинкен ранее дал понять, что рассчитывает посетить с визитом КНР в текущем году.
В феврале стало известно о готовящемся, но затем отложенном на неопределенный срок визите Блинкена в Китай. Формальным поводом к отмене поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает.
При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошли еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.
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В миреКитайСШАПекинЭнтони БлинкенДжейк СалливанВан И (политик)
 
 
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