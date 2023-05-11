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СБУ пыталась завербовать офицера из ДНР, угрожая расправой над женой - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 11.05.2023 (обновлено: 13:30 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/verbovka-1870985514.html
СБУ пыталась завербовать офицера из ДНР, угрожая расправой над женой
СБУ пыталась завербовать офицера из ДНР, угрожая расправой над женой - РИА Новости, 11.05.2023
СБУ пыталась завербовать офицера из ДНР, угрожая расправой над женой
Федеральная служба безопасности сорвала попытку СБУ завербовать первого замглавы МЧС ДНР Дмитрия Костямина, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:51
2023-05-11T13:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
служба безопасности украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности сорвала попытку СБУ завербовать первого замглавы МЧС ДНР Дмитрия Костямина, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.Украинская спецслужба действовала через жену чиновника, угрожая расправой ей и дочери."Первого марта этого года Елена Слобунова выехала в Харьков для организации похорон своей матери, где была задержана сотрудниками СБУ под предлогом проверки документов", — рассказал собеседник агентства.Далее последовали угрозы тюремного заключения и насилия над дочерью, после чего женщину заставили связаться с супругом по видео и попросить его "следовать любым указаниям СБУ"."Сзади стоял человек в балаклаве. Дима позвонил. Я попросила выйти его на видеосвязь. &lt;…&gt; Перед этим мне сказал главный (сотрудник СБУ. — Прим. ред.): "Вы должны сказать: "Димочка, любимый, я в СБУ, пожалуйста, сделай все, что они просят", — рассказала Елена Слобунова РИА Новости.Однако женщина, по ее словам, не стала идти на поводу СБУ и попросила супруга позаботиться о дочке. В этот момент сотрудники СБУ, используя удушающий прием, выволокли женщину из кадра и попытались завербовать ее мужа уже самостоятельно."Ее убирают из кадра. Появляется человек в балаклаве и говорит: "Ну все. Твоя жена у нас. Теперь ты наш. Теперь ты должен нам рассказать, что теперь ты готов к сотрудничеству со спецслужбами Украины из любви к Украине" и так далее. Я сказал: "Я вам перезвоню". Отбился, обратился к коллегам в ФСБ", — рассказал РИА Новости сам генерал-майор Костямин.В ходе оперативной игры сотрудников СБУ ввели в заблуждение, благодаря чему Слобунову удалось освободить и вывезти с территории, подконтрольной Киеву. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.По словам сотрудника ФСБ, силовики постоянно фиксируют попытки украинских спецслужб завербовать представителей властей ДНР. Они сопровождаются запугиваниями и шантажом, подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20230507/diversiya-1870302923.html
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html
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донецкая народная республика, служба безопасности украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СБУ пыталась завербовать офицера из ДНР, угрожая расправой над женой

СБУ пыталась завербовать замглавы МЧС ДНР Костямина, угрожая ему расправой над женой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности сорвала попытку СБУ завербовать первого замглавы МЧС ДНР Дмитрия Костямина, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.
Украинская спецслужба действовала через жену чиновника, угрожая расправой ей и дочери.
"Первого марта этого года Елена Слобунова выехала в Харьков для организации похорон своей матери, где была задержана сотрудниками СБУ под предлогом проверки документов", — рассказал собеседник агентства.
Далее последовали угрозы тюремного заключения и насилия над дочерью, после чего женщину заставили связаться с супругом по видео и попросить его "следовать любым указаниям СБУ".
"Сзади стоял человек в балаклаве. Дима позвонил. Я попросила выйти его на видеосвязь. <…> Перед этим мне сказал главный (сотрудник СБУ. — Прим. ред.): "Вы должны сказать: "Димочка, любимый, я в СБУ, пожалуйста, сделай все, что они просят", — рассказала Елена Слобунова РИА Новости.
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Однако женщина, по ее словам, не стала идти на поводу СБУ и попросила супруга позаботиться о дочке. В этот момент сотрудники СБУ, используя удушающий прием, выволокли женщину из кадра и попытались завербовать ее мужа уже самостоятельно.
"Ее убирают из кадра. Появляется человек в балаклаве и говорит: "Ну все. Твоя жена у нас. Теперь ты наш. Теперь ты должен нам рассказать, что теперь ты готов к сотрудничеству со спецслужбами Украины из любви к Украине" и так далее. Я сказал: "Я вам перезвоню". Отбился, обратился к коллегам в ФСБ", — рассказал РИА Новости сам генерал-майор Костямин.
В ходе оперативной игры сотрудников СБУ ввели в заблуждение, благодаря чему Слобунову удалось освободить и вывезти с территории, подконтрольной Киеву. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
По словам сотрудника ФСБ, силовики постоянно фиксируют попытки украинских спецслужб завербовать представителей властей ДНР. Они сопровождаются запугиваниями и шантажом, подчеркнул собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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