https://ria.ru/20230511/vandalizm-1870939622.html

В Приморье в День Победы осквернили могилу бойца "Вагнера"

В Приморье в День Победы осквернили могилу бойца "Вагнера" - РИА Новости, 11.05.2023

В Приморье в День Победы осквернили могилу бойца "Вагнера"

ЧВК "Вагнер" намерен найти осквернителей могилы участника спецоперации из Приморья, погибшего в боях за Артемовск, сообщил РИА Новости представитель группы во... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:52

2023-05-11T08:52

2023-05-11T08:52

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. ЧВК "Вагнер" намерен найти осквернителей могилы участника спецоперации из Приморья, погибшего в боях за Артемовск, сообщил РИА Новости представитель группы во Владивостоке с позывным "Марс". Ранее местное издание Deita.ru рассказало, что на кладбище в Большом Камне Приморского края неизвестные разрезали российский флаг, разломали крест на могиле участника спецоперации. Также со ссылкой на сестру погибшего сообщалось, что боец был в группе "Вагнер", неизвестные осквернили могилу, предположительно, в День Победы. На фото, опубликованном в статье, было видно, что крест и несколько венков разбросаны, валяются на земле. В соцсетях информация вызвала резонанс. "Да, информация, к сожалению, подтвердилась. В Большом Камне, предположительно, в День Победы, осквернили могилу бойца ЧВК "Вагнер", погибшего весной в боях за Артемовск, этим фактом сейчас занимаются правоохранительные органы, полиция разберется. Хочу заверить тех, кто это сделал: мы всех найдем, и они ответят по закону", - сказал собеседник агентства. В мэрии Большого Камня сообщили РИА Новости, что о происшествии узнали из соцсетей, с семьей погибшего бойца не связывались, так как какая-либо "помощь оказывается по заявлению, обращений от семьи не было". Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230509/ebenzee-1870613296.html

https://ria.ru/20230509/kladbische-1870574886.html

приморский край

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край