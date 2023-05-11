https://ria.ru/20230511/vandalizm-1870939622.html
В Приморье в День Победы осквернили могилу бойца "Вагнера"
В Приморье в День Победы осквернили могилу бойца "Вагнера" - РИА Новости, 11.05.2023
В Приморье в День Победы осквернили могилу бойца "Вагнера"
ЧВК "Вагнер" намерен найти осквернителей могилы участника спецоперации из Приморья, погибшего в боях за Артемовск, сообщил РИА Новости представитель группы во... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:52
2023-05-11T08:52
2023-05-11T08:52
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. ЧВК "Вагнер" намерен найти осквернителей могилы участника спецоперации из Приморья, погибшего в боях за Артемовск, сообщил РИА Новости представитель группы во Владивостоке с позывным "Марс". Ранее местное издание Deita.ru рассказало, что на кладбище в Большом Камне Приморского края неизвестные разрезали российский флаг, разломали крест на могиле участника спецоперации. Также со ссылкой на сестру погибшего сообщалось, что боец был в группе "Вагнер", неизвестные осквернили могилу, предположительно, в День Победы. На фото, опубликованном в статье, было видно, что крест и несколько венков разбросаны, валяются на земле. В соцсетях информация вызвала резонанс. "Да, информация, к сожалению, подтвердилась. В Большом Камне, предположительно, в День Победы, осквернили могилу бойца ЧВК "Вагнер", погибшего весной в боях за Артемовск, этим фактом сейчас занимаются правоохранительные органы, полиция разберется. Хочу заверить тех, кто это сделал: мы всех найдем, и они ответят по закону", - сказал собеседник агентства. В мэрии Большого Камня сообщили РИА Новости, что о происшествии узнали из соцсетей, с семьей погибшего бойца не связывались, так как какая-либо "помощь оказывается по заявлению, обращений от семьи не было". Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230509/ebenzee-1870613296.html
https://ria.ru/20230509/kladbische-1870574886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье в День Победы осквернили могилу бойца "Вагнера"
В Приморье в День Победы осквернили могилу погибшего за Артемовск бойца "Вагнера"
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. ЧВК "Вагнер" намерен найти осквернителей могилы участника спецоперации из Приморья, погибшего в боях за Артемовск, сообщил РИА Новости представитель группы во Владивостоке с позывным "Марс".
Ранее местное издание Deita.ru рассказало, что на кладбище в Большом Камне Приморского края неизвестные разрезали российский флаг, разломали крест на могиле участника спецоперации. Также со ссылкой на сестру погибшего сообщалось, что боец был в группе "Вагнер", неизвестные осквернили могилу, предположительно, в День Победы. На фото, опубликованном в статье, было видно, что крест и несколько венков разбросаны, валяются на земле. В соцсетях информация вызвала резонанс.
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"Да, информация, к сожалению, подтвердилась. В Большом Камне, предположительно, в День Победы, осквернили могилу бойца ЧВК "Вагнер", погибшего весной в боях за Артемовск, этим фактом сейчас занимаются правоохранительные органы, полиция разберется. Хочу заверить тех, кто это сделал: мы всех найдем, и они ответят по закону", - сказал собеседник агентства.
В мэрии Большого Камня сообщили РИА Новости, что о происшествии узнали из соцсетей, с семьей погибшего бойца не связывались, так как какая-либо "помощь оказывается по заявлению, обращений от семьи не было".
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
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