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Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 11.05.2023 (обновлено: 18:07 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/ukraina-1871114680.html
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 11.05.2023
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29, сообщает постоянное представительство республики при Европейском союзе. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:45
2023-05-11T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
миг-29
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29, сообщает постоянное представительство республики при Европейском союзе."Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент (странами НАТО - ред.), Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.Также постпредство подчеркнуло, что более половины танков, которые Киев получил от стран НАТО, Украине передала Польша. "Из 575 поставленных на данный момент на Украину танков 325 переданы Польшей. Нидерланды занимают второе место (85), Германия третье (80) и США четвертое (76)", - уточняется в публикации.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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в мире, польша, украина, миг-29, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Постпредство Польши при ЕС сообщило о передаче Украине 14 истребителей МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29, сообщает постоянное представительство республики при Европейском союзе.
"Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент (странами НАТО - ред.), Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.
Также постпредство подчеркнуло, что более половины танков, которые Киев получил от стран НАТО, Украине передала Польша. "Из 575 поставленных на данный момент на Украину танков 325 переданы Польшей. Нидерланды занимают второе место (85), Германия третье (80) и США четвертое (76)", - уточняется в публикации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаМиГ-29Вооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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