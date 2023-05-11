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В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники - РИА Новости, 11.05.2023
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16:13 11.05.2023 (обновлено: 16:34 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/ukraina-1871086127.html
В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники
В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники - РИА Новости, 11.05.2023
В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники
Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:13
2023-05-11T16:34
в мире
украина
киев
россия
бен уоллес
ян гагин
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта", — рассказал он.При этом ВСУ получили достаточно большое количество техники, однако, добавил Гагин, большая ее часть до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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в мире, украина, киев, россия, бен уоллес, ян гагин, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Киев, Россия, Бен Уоллес, Ян Гагин, Воздушно-космические силы России
В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники

Гагин: большая часть поставляемой Киеву техники уничтожается до поступления на фронт

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта", — рассказал он.
При этом ВСУ получили достаточно большое количество техники, однако, добавил Гагин, большая ее часть до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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