https://ria.ru/20230511/ukraina-1871086127.html

В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники

В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники - РИА Новости, 11.05.2023

В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники

Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:13

2023-05-11T16:13

2023-05-11T16:34

в мире

украина

киев

россия

бен уоллес

ян гагин

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта", — рассказал он.При этом ВСУ получили достаточно большое количество техники, однако, добавил Гагин, большая ее часть до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, бен уоллес, ян гагин, воздушно-космические силы россии