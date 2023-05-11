https://ria.ru/20230511/ukraina-1871086127.html
В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники
В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники - РИА Новости, 11.05.2023
В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники
Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:13
2023-05-11T16:13
2023-05-11T16:34
в мире
украина
киев
россия
бен уоллес
ян гагин
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_301:0:3942:2048_1920x0_80_0_0_7f6045e7ee9bb0d18211cb75215d1f5e.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта", — рассказал он.При этом ВСУ получили достаточно большое количество техники, однако, добавил Гагин, большая ее часть до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_683:0:3414:2048_1920x0_80_0_0_b9a438f5954f1b533d9594860b2ea444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, бен уоллес, ян гагин, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Киев, Россия, Бен Уоллес, Ян Гагин, Воздушно-космические силы России
В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники
Гагин: большая часть поставляемой Киеву техники уничтожается до поступления на фронт