https://ria.ru/20230511/ukraina-1871081968.html

Степашин предложил признать Украину террористическим государством

Степашин предложил признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 11.05.2023

Степашин предложил признать Украину террористическим государством

Украину необходимо признать террористическим государством, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:56

2023-05-11T15:56

2023-05-11T15:56

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

сергей степашин

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Украину необходимо признать террористическим государством, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. "Я предлагаю… принять немедленно федеральный закон о признании Украины и ее руководства террористическим государством", - сказал он, выступая на сессии "Правовой обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках ПМЮФ. Экс-премьер РФ добавил, что в таком случае методы, в том числе оперативных спецслужб, будут легитимными. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два дрона были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.

https://ria.ru/20230506/ukraina-1870184536.html

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, сергей степашин, ситуация в днр и лнр