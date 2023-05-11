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Степашин предложил признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/ukraina-1871081968.html
Степашин предложил признать Украину террористическим государством
Степашин предложил признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 11.05.2023
Степашин предложил признать Украину террористическим государством
Украину необходимо признать террористическим государством, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:56
2023-05-11T15:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей степашин
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Украину необходимо признать террористическим государством, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. "Я предлагаю… принять немедленно федеральный закон о признании Украины и ее руководства террористическим государством", - сказал он, выступая на сессии "Правовой обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках ПМЮФ. Экс-премьер РФ добавил, что в таком случае методы, в том числе оперативных спецслужб, будут легитимными. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два дрона были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
https://ria.ru/20230506/ukraina-1870184536.html
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безопасность, украина, россия, сергей степашин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Степашин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Степашин предложил признать Украину террористическим государством

Экс-премьер Степашин заявил, что Украину необходимо признать террористическим государством

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сергей Степашин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Украину необходимо признать террористическим государством, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
"Я предлагаю… принять немедленно федеральный закон о признании Украины и ее руководства террористическим государством", - сказал он, выступая на сессии "Правовой обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках ПМЮФ. Экс-премьер РФ добавил, что в таком случае методы, в том числе оперативных спецслужб, будут легитимными.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два дрона были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСергей СтепашинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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