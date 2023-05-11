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Помощь Украине со стороны Евросоюза составила 16 миллиардов евро - РИА Новости, 11.05.2023
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11:31 11.05.2023 (обновлено: 12:15 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/ukraina-1870976500.html
Помощь Украине со стороны Евросоюза составила 16 миллиардов евро
Помощь Украине со стороны Евросоюза составила 16 миллиардов евро - РИА Новости, 11.05.2023
Помощь Украине со стороны Евросоюза составила 16 миллиардов евро
Суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:31
2023-05-11T12:15
украина
евросоюз
жозеп боррель
в мире
европа
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности.Боррель добавил, что без военной помощи Запада Украина перестанет существовать как независимое государство.Глава дипломатии ЕС также заявил, что к концу года число прошедших подготовку в ЕС украинских военных составит 30 тысяч человек.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, евросоюз, жозеп боррель, в мире, европа
Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, В мире, Европа
Помощь Украине со стороны Евросоюза составила 16 миллиардов евро

Боррель: помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности.
«
"Первый транш составлял 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро. Вместе страны и организации ЕС предоставили помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец", - сказал он.
Боррель добавил, что без военной помощи Запада Украина перестанет существовать как независимое государство.
«
"Российские войска окажутся у польской границы, наша безопасность уменьшится, а Украина перестанет существовать. Вот что случится", - добавил он.
Глава дипломатии ЕС также заявил, что к концу года число прошедших подготовку в ЕС украинских военных составит 30 тысяч человек.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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