https://ria.ru/20230511/ukraina-1870976500.html

Помощь Украине со стороны Евросоюза составила 16 миллиардов евро

Помощь Украине со стороны Евросоюза составила 16 миллиардов евро - РИА Новости, 11.05.2023

Помощь Украине со стороны Евросоюза составила 16 миллиардов евро

Суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:31

2023-05-11T11:31

2023-05-11T12:15

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности.Боррель добавил, что без военной помощи Запада Украина перестанет существовать как независимое государство.Глава дипломатии ЕС также заявил, что к концу года число прошедших подготовку в ЕС украинских военных составит 30 тысяч человек.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230511/soyuznik-1870921734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, евросоюз, жозеп боррель, в мире, европа