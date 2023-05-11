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Украина может стать вторым Афганистаном, считает военный эксперт - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/ukraina-1870957318.html
Украина может стать вторым Афганистаном, считает военный эксперт
Украина может стать вторым Афганистаном, считает военный эксперт - РИА Новости, 11.05.2023
Украина может стать вторым Афганистаном, считает военный эксперт
США потеряют интерес к Украине в случае неудачного контрнаступления Киева и перенесут фокус собственного внимания на Юго-восточную Азию, а Украину ждет статус... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:40
2023-05-11T10:40
специальная военная операция на украине
украина
россия
афганистан
сергей липовой
нато
сша
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. США потеряют интерес к Украине в случае неудачного контрнаступления Киева и перенесут фокус собственного внимания на Юго-восточную Азию, а Украину ждет статус "второго Афганистана", заявил на брифинге для журналистов в четверг генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой. "У украинских кураторов тоже терпение подходит к концу. Они видят, отдав последнее, что Украина не хочет наступать… Что может произойти, если так дальше будет продолжаться: к осени, скорее всего, интерес к Украине пропадет их главного хозяина, Америки, и он переключится на юго-восток: Китай, Тайвань, на эту зону. Украину, скорее всего, ждет вариант "Афганистана-2", когда уйдет НАТО, когда уйдут американцы - и оставят Украину один на один с теми проблемами, которые на сегодняшний день у них есть", - сообщил Липовой. По его оценке, киевский режим осознает ситуацию и делает все, чтобы показать активные действия, чтобы внимание и интерес, поддержка со стороны Запада не пропадали. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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украина
россия
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украина, россия, афганистан, сергей липовой, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Афганистан, Сергей Липовой, НАТО, США
Украина может стать вторым Афганистаном, считает военный эксперт

Липовой: Украина станет вторым Афганистаном при потере к ней интереса со стороны США

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. США потеряют интерес к Украине в случае неудачного контрнаступления Киева и перенесут фокус собственного внимания на Юго-восточную Азию, а Украину ждет статус "второго Афганистана", заявил на брифинге для журналистов в четверг генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.
"У украинских кураторов тоже терпение подходит к концу. Они видят, отдав последнее, что Украина не хочет наступать… Что может произойти, если так дальше будет продолжаться: к осени, скорее всего, интерес к Украине пропадет их главного хозяина, Америки, и он переключится на юго-восток: Китай, Тайвань, на эту зону. Украину, скорее всего, ждет вариант "Афганистана-2", когда уйдет НАТО, когда уйдут американцы - и оставят Украину один на один с теми проблемами, которые на сегодняшний день у них есть", - сообщил Липовой.
По его оценке, киевский режим осознает ситуацию и делает все, чтобы показать активные действия, чтобы внимание и интерес, поддержка со стороны Запада не пропадали.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАфганистанСергей ЛиповойНАТОСША
 
 
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