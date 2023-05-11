https://ria.ru/20230511/ukraina-1870957318.html

Украина может стать вторым Афганистаном, считает военный эксперт

Украина может стать вторым Афганистаном, считает военный эксперт - РИА Новости, 11.05.2023

Украина может стать вторым Афганистаном, считает военный эксперт

США потеряют интерес к Украине в случае неудачного контрнаступления Киева и перенесут фокус собственного внимания на Юго-восточную Азию, а Украину ждет статус... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:40

2023-05-11T10:40

2023-05-11T10:40

специальная военная операция на украине

украина

россия

афганистан

сергей липовой

нато

сша

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. США потеряют интерес к Украине в случае неудачного контрнаступления Киева и перенесут фокус собственного внимания на Юго-восточную Азию, а Украину ждет статус "второго Афганистана", заявил на брифинге для журналистов в четверг генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой. "У украинских кураторов тоже терпение подходит к концу. Они видят, отдав последнее, что Украина не хочет наступать… Что может произойти, если так дальше будет продолжаться: к осени, скорее всего, интерес к Украине пропадет их главного хозяина, Америки, и он переключится на юго-восток: Китай, Тайвань, на эту зону. Украину, скорее всего, ждет вариант "Афганистана-2", когда уйдет НАТО, когда уйдут американцы - и оставят Украину один на один с теми проблемами, которые на сегодняшний день у них есть", - сообщил Липовой. По его оценке, киевский режим осознает ситуацию и делает все, чтобы показать активные действия, чтобы внимание и интерес, поддержка со стороны Запада не пропадали. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

украина

россия

афганистан

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, афганистан, сергей липовой, нато, сша