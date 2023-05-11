https://ria.ru/20230511/ukraina-1870947829.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву Запорожской и... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:52

2023-05-11T09:52

2023-05-11T09:52

в мире

украина

днепропетровская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах около 9.16 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230511/trevoga-1870923794.html

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днепропетровская область

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф