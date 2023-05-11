https://ria.ru/20230511/ukraina-1870947829.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву Запорожской и... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:52
2023-05-11T09:52
2023-05-11T09:52
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах около 9.16 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230511/trevoga-1870923794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили тревогу в семи регионах