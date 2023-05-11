https://ria.ru/20230511/ukraina-1870941696.html

В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров

В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров - РИА Новости, 11.05.2023

В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются усадить за стол переговоров "на условиях России",... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:11

2023-05-11T09:11

2023-05-11T15:39

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются усадить за стол переговоров "на условиях России", уже запущена большая кампания. "Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу. Много предложений из разных стран, но имейте в виду, если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях", — сказал Данилов в эфире телеканала "Рада". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают нежелание Киева вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются найти мирное решение конфликта на Украине, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230430/peregovory-1868876038.html

https://ria.ru/20230326/peregovory-1860782422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, москва, россия, алексей данилов, владимир зеленский, дмитрий песков