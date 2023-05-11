https://ria.ru/20230511/udar-1870928786.html

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ

Ракетчики группировки войск "Юг" нанесли удары по пункту временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T05:05

2023-05-11T05:05

2023-05-11T09:03

специальная военная операция на украине

краматорск

артемовск

константиновка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ракетчики группировки войск "Юг" нанесли удары по пункту временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев."Ракетным подразделением "Южной" группировки войск на Соледаро-Бахмутском оперативном направлении нанесены удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке", — сказал он. В свою очередь, артиллеристы группировки нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово и Авдеевки. Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" Южного военного округа сбил около Артемовска ракету от HIMARS.При контрбатарейной борьбе около деревни Александро-Шультино уничтожили 105-миллиметровое буксируемое артиллерийское орудие M119 американского производства, а в районе Дарьевки — 120-миллиметровый миномет противника.Спецназ группировки "Юг" вскрыл ротацию украинских войск на Марьинском направлении, после чего ее сорвали ударом танков и артиллерии. При этом ВСУ понесли значительные потери, уточнил Астафьев.

https://ria.ru/20230505/vks-1869811900.html

краматорск

артемовск

константиновка

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краматорск, артемовск, константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф