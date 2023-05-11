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Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023
Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ
Ракетчики группировки войск "Юг" нанесли удары по пункту временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T05:05
2023-05-11T05:05
2023-05-11T09:03
специальная военная операция на украине
краматорск
артемовск
константиновка
вадим астафьев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ракетчики группировки войск "Юг" нанесли удары по пункту временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев."Ракетным подразделением "Южной" группировки войск на Соледаро-Бахмутском оперативном направлении нанесены удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке", — сказал он. В свою очередь, артиллеристы группировки нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово и Авдеевки. Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" Южного военного округа сбил около Артемовска ракету от HIMARS.При контрбатарейной борьбе около деревни Александро-Шультино уничтожили 105-миллиметровое буксируемое артиллерийское орудие M119 американского производства, а в районе Дарьевки — 120-миллиметровый миномет противника.Спецназ группировки "Юг" вскрыл ротацию украинских войск на Марьинском направлении, после чего ее сорвали ударом танков и артиллерии. При этом ВСУ понесли значительные потери, уточнил Астафьев.
https://ria.ru/20230505/vks-1869811900.html
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краматорск, артемовск, константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Артемовск, Константиновка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар в Краматорске по пункту дислокации ВСУ
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ракетчики группировки войск "Юг" нанесли удары по пункту временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев.
"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск на Соледаро-Бахмутском оперативном направлении нанесены удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке", — сказал он.
В свою очередь, артиллеристы группировки нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Белой Горы, Артемовска
, Курахово и Авдеевки
. Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" Южного военного округа сбил около Артемовска ракету от HIMARS.
При контрбатарейной борьбе около деревни Александро-Шультино уничтожили 105-миллиметровое буксируемое артиллерийское орудие M119 американского производства, а в районе Дарьевки — 120-миллиметровый миномет противника.
Спецназ группировки "Юг" вскрыл ротацию украинских войск на Марьинском направлении, после чего ее сорвали ударом танков и артиллерии. При этом ВСУ понесли значительные потери, уточнил Астафьев.
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