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В Уфе выберут "Учителя будущего поколения России"

В Уфе выберут "Учителя будущего поколения России" - РИА Новости, 11.05.2023

В Уфе выберут "Учителя будущего поколения России"

Эксперты из 11 регионов страны определят победителей форума-конкурса "Учитель будущего поколения России", который пройдет с 13 по 18 мая в Уфе на площадках... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:06

2023-05-11T14:06

2023-05-11T14:08

год педагога и наставника

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Эксперты из 11 регионов страны определят победителей форума-конкурса "Учитель будущего поколения России", который пройдет с 13 по 18 мая в Уфе на площадках Акмуллинского университета. В столицу Республики Башкортостан приедут 30 студентов 3–4 курсов из 25 педагогических вузов России и из новых российских территорий. Мероприятие посвящено Году педагога и наставника.Как отметил председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов, "любой конкурс профессионального мастерства — это всегда вызов, прежде всего себе". По его словам, такие конкурсы мотивируют на рост, развитие и движение в профессии.Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки перспективных студентов педагогических вузов Российской Федерации и реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Финал Конкурса пройдет в два тура в очном формате. Первый тур "Ценности – фундамент страны" состоит из трех конкурсных испытаний: "Диагностика профессиональных компетенций педагога", "Педагогический проекторий", "Разговоры о важном".Второй тур "Знание - сила" пройдет в виде демоурока "Школьные реалии". Участие в нем примут 6 финалистов. В процессе проведения урока участнику предстоит найти выход из типичных педагогических ситуаций.Формат конкурсного испытания представляет собой урок по учебному предмету, который проводится финалистом с волонтерами демонстрационного экзамена. По итогам результатов первого и второго туров Финала конкурса объявляются победитель и призеры конкурса.Организаторами Конкурса выступают Акмуллинский университет и Администрация городского округа г. Уфа Республики Башкортостанпри финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование