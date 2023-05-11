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В Уфе выберут "Учителя будущего поколения России" - РИА Новости, 11.05.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:06 11.05.2023 (обновлено: 14:08 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/uchitel-1871040715.html
В Уфе выберут "Учителя будущего поколения России"
В Уфе выберут "Учителя будущего поколения России" - РИА Новости, 11.05.2023
В Уфе выберут "Учителя будущего поколения России"
Эксперты из 11 регионов страны определят победителей форума-конкурса "Учитель будущего поколения России", который пройдет с 13 по 18 мая в Уфе на площадках... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:06
2023-05-11T14:08
год педагога и наставника
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Эксперты из 11 регионов страны определят победителей форума-конкурса "Учитель будущего поколения России", который пройдет с 13 по 18 мая в Уфе на площадках Акмуллинского университета. В столицу Республики Башкортостан приедут 30 студентов 3–4 курсов из 25 педагогических вузов России и из новых российских территорий. Мероприятие посвящено Году педагога и наставника.Как отметил председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов, "любой конкурс профессионального мастерства — это всегда вызов, прежде всего себе". По его словам, такие конкурсы мотивируют на рост, развитие и движение в профессии.Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки перспективных студентов педагогических вузов Российской Федерации и реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Финал Конкурса пройдет в два тура в очном формате. Первый тур "Ценности – фундамент страны" состоит из трех конкурсных испытаний: "Диагностика профессиональных компетенций педагога", "Педагогический проекторий", "Разговоры о важном".Второй тур "Знание - сила" пройдет в виде демоурока "Школьные реалии". Участие в нем примут 6 финалистов. В процессе проведения урока участнику предстоит найти выход из типичных педагогических ситуаций.Формат конкурсного испытания представляет собой урок по учебному предмету, который проводится финалистом с волонтерами демонстрационного экзамена. По итогам результатов первого и второго туров Финала конкурса объявляются победитель и призеры конкурса.Организаторами Конкурса выступают Акмуллинский университет и Администрация городского округа г. Уфа Республики Башкортостанпри финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
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РИА Новости
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование

В Уфе выберут "Учителя будущего поколения России"

© РИА Новости / Павел ЛисицынМолодые люди в учебной аудитории
Молодые люди в учебной аудитории - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Эксперты из 11 регионов страны определят победителей форума-конкурса "Учитель будущего поколения России", который пройдет с 13 по 18 мая в Уфе на площадках Акмуллинского университета. В столицу Республики Башкортостан приедут 30 студентов 3–4 курсов из 25 педагогических вузов России и из новых российских территорий. Мероприятие посвящено Году педагога и наставника.
Как отметил председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов, "любой конкурс профессионального мастерства — это всегда вызов, прежде всего себе". По его словам, такие конкурсы мотивируют на рост, развитие и движение в профессии.
Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки перспективных студентов педагогических вузов Российской Федерации и реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Финал Конкурса пройдет в два тура в очном формате. Первый тур "Ценности – фундамент страны" состоит из трех конкурсных испытаний: "Диагностика профессиональных компетенций педагога", "Педагогический проекторий", "Разговоры о важном".
Второй тур "Знание - сила" пройдет в виде демоурока "Школьные реалии". Участие в нем примут 6 финалистов. В процессе проведения урока участнику предстоит найти выход из типичных педагогических ситуаций.
Формат конкурсного испытания представляет собой урок по учебному предмету, который проводится финалистом с волонтерами демонстрационного экзамена. По итогам результатов первого и второго туров Финала конкурса объявляются победитель и призеры конкурса.
Организаторами Конкурса выступают Акмуллинский университет и Администрация городского округа г. Уфа Республики Башкортостан
при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
 
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