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В Ярославле школьника отправили в СИЗО за убийство мужчины - РИА Новости, 11.05.2023
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13:12 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/ubiystvo-1871023540.html
В Ярославле школьника отправили в СИЗО за убийство мужчины
В Ярославле школьника отправили в СИЗО за убийство мужчины - РИА Новости, 11.05.2023
В Ярославле школьника отправили в СИЗО за убийство мужчины
Девятиклассник и 48-летний мужчина повздорили в автобусе в Ярославле, а когда вышли на остановке, подросток до смерти избил оппонента, суд заключил школьника... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:12
2023-05-11T13:12
происшествия
ярославль
россия
дети
убийство
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Девятиклассник и 48-летний мужчина повздорили в автобусе в Ярославле, а когда вышли на остановке, подросток до смерти избил оппонента, суд заключил школьника стражу. Видео с камеры видеонаблюдения появилось в соцсетях. На нем видно, как высокий, крепкого телосложения молодой человек дожидается выхода мужчины из автобуса и тут же налетает на него, нанося удар, затем еще один, тот падает, и молодой человек один раз пинает его, после чего уходит, не оборачиваясь. Мужчина остается лежать на земле. Один из очевидцев делает молодому человеку замечание, и в результате тоже получает удар. В СУСК России по Ярославской области сообщили РИА Новости, что инцидент произошел 8 мая, и после случившегося избитый мужчина, ему было 48 лет, уже не поднялся. Его тело было обнаружено на остановке. "По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть)", - сообщили в СУСК. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова рассказали РИА Новости, что молодому человеку 15 лет, он ученик девятого класса. "Постановлением Ленинского районного суда Ярославля в отношении подростка, 2007 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 8 июля 2023 года", - сообщила Козлова. В СУСК не комментируют детали дела. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что ситуация неоднозначная. Мужчина был пьян и, как утверждает источник, сам спровоцировал школьника на конфликт, драка завязалась еще в автобусе. Также собеседник уточнил, что мужчина ранее судим. "Мальчик спортсмен. Видимо, не рассчитал силу удара", - сказал собеседник. По данным интернет-издания 76.ru, у погибшего остались супруга и полуторагодовалый сын. Ряд СМИ, в частности, "Московский комсомолец", со ссылкой на очевидцев инцидента утверждают, что драку спровоцировал сам подросток – якобы в автобусе он вел себя шумно, и потерпевший сделал ему замечание.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869349698.html
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869406598.html
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происшествия, ярославль, россия, дети, убийство, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославль, Россия, Дети, Убийство, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославле школьника отправили в СИЗО за убийство мужчины

В Ярославле девятиклассника отправили в СИЗО за убийство мужчины после ссоры в автобусе

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Девятиклассник и 48-летний мужчина повздорили в автобусе в Ярославле, а когда вышли на остановке, подросток до смерти избил оппонента, суд заключил школьника стражу.
Видео с камеры видеонаблюдения появилось в соцсетях. На нем видно, как высокий, крепкого телосложения молодой человек дожидается выхода мужчины из автобуса и тут же налетает на него, нанося удар, затем еще один, тот падает, и молодой человек один раз пинает его, после чего уходит, не оборачиваясь. Мужчина остается лежать на земле. Один из очевидцев делает молодому человеку замечание, и в результате тоже получает удар.
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В СУСК России по Ярославской области сообщили РИА Новости, что инцидент произошел 8 мая, и после случившегося избитый мужчина, ему было 48 лет, уже не поднялся. Его тело было обнаружено на остановке. "По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть)", - сообщили в СУСК.
Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова рассказали РИА Новости, что молодому человеку 15 лет, он ученик девятого класса. "Постановлением Ленинского районного суда Ярославля в отношении подростка, 2007 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 8 июля 2023 года", - сообщила Козлова.
В СУСК не комментируют детали дела. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что ситуация неоднозначная. Мужчина был пьян и, как утверждает источник, сам спровоцировал школьника на конфликт, драка завязалась еще в автобусе. Также собеседник уточнил, что мужчина ранее судим. "Мальчик спортсмен. Видимо, не рассчитал силу удара", - сказал собеседник.
По данным интернет-издания 76.ru, у погибшего остались супруга и полуторагодовалый сын. Ряд СМИ, в частности, "Московский комсомолец", со ссылкой на очевидцев инцидента утверждают, что драку спровоцировал сам подросток – якобы в автобусе он вел себя шумно, и потерпевший сделал ему замечание.
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ПроисшествияЯрославльРоссияДетиУбийствоЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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