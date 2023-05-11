https://ria.ru/20230511/tushkanov-1871025847.html

Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма

Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма - РИА Новости, 11.05.2023

Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:23

2023-05-11T13:23

2023-05-11T13:23

россия

сыктывкар

безопасность

республика коми

теракт на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма и дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Коснырев. В декабре 2022 года Сыктывкарский городской суд арестовал Тушканова по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Как пишет "Коммерсант", уголовное дело на бывшего учителя было заведено на основании комментария, в котором Тушканов назвал теракт на Крымском мосту "подарочком на день рождения" президента РФ Владимира Путина. "Никите Тушканову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с лишением права на администрирование интернет-ресурсов на срок 3 года", - сообщил Коснырев. Согласно информации на сайте Росфинмониторинга, Тушканов был включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html

россия

сыктывкар

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сыктывкар, безопасность, республика коми, теракт на крымском мосту