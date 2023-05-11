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Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма - РИА Новости, 11.05.2023
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13:23 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/tushkanov-1871025847.html
Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма
Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма - РИА Новости, 11.05.2023
Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:23
2023-05-11T13:23
россия
сыктывкар
безопасность
республика коми
теракт на крымском мосту
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма и дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Коснырев. В декабре 2022 года Сыктывкарский городской суд арестовал Тушканова по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Как пишет "Коммерсант", уголовное дело на бывшего учителя было заведено на основании комментария, в котором Тушканов назвал теракт на Крымском мосту "подарочком на день рождения" президента РФ Владимира Путина. "Никите Тушканову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с лишением права на администрирование интернет-ресурсов на срок 3 года", - сообщил Коснырев. Согласно информации на сайте Росфинмониторинга, Тушканов был включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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сыктывкар
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россия, сыктывкар, безопасность, республика коми, теракт на крымском мосту
Россия, Сыктывкар, Безопасность, Республика Коми, Теракт на Крымском мосту
Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма

В Коми экс-учителю Тушканову дали 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма и дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Коснырев.
В декабре 2022 года Сыктывкарский городской суд арестовал Тушканова по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Как пишет "Коммерсант", уголовное дело на бывшего учителя было заведено на основании комментария, в котором Тушканов назвал теракт на Крымском мосту "подарочком на день рождения" президента РФ Владимира Путина.
"Никите Тушканову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с лишением права на администрирование интернет-ресурсов на срок 3 года", - сообщил Коснырев.
Согласно информации на сайте Росфинмониторинга, Тушканов был включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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РоссияСыктывкарБезопасностьРеспублика КомиТеракт на Крымском мосту
 
 
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