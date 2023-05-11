https://ria.ru/20230511/tushkanov-1871025847.html
Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма
Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма - РИА Новости, 11.05.2023
Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:23
2023-05-11T13:23
2023-05-11T13:23
россия
сыктывкар
безопасность
республика коми
теракт на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма и дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Коснырев. В декабре 2022 года Сыктывкарский городской суд арестовал Тушканова по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Как пишет "Коммерсант", уголовное дело на бывшего учителя было заведено на основании комментария, в котором Тушканов назвал теракт на Крымском мосту "подарочком на день рождения" президента РФ Владимира Путина. "Никите Тушканову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с лишением права на администрирование интернет-ресурсов на срок 3 года", - сообщил Коснырев. Согласно информации на сайте Росфинмониторинга, Тушканов был включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html
россия
сыктывкар
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сыктывкар, безопасность, республика коми, теракт на крымском мосту
Россия, Сыктывкар, Безопасность, Республика Коми, Теракт на Крымском мосту
Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма
В Коми экс-учителю Тушканову дали 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту