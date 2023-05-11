https://ria.ru/20230511/trevoga-1871159607.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.05.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T21:58
2023-05-11T21:58
2023-05-11T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
сумская область
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Уточняется, что сигналы прозвучали в 21:23 (совпадает с мск). Ранее сегодня в этих областях уже объявляли тревогу, но позже ее отменили. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
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в мире, черниговская область, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Сумская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу