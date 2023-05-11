https://ria.ru/20230511/trekery-1870943554.html
В Госдуме призвали ввести систему трекеров для бродячих собак
В Госдуме призвали ввести систему трекеров для бродячих собак - РИА Новости, 11.05.2023
В Госдуме призвали ввести систему трекеров для бродячих собак
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует ввести систему трекеров для бродячих собак, чтобы скопления таких собак было видно. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:31
2023-05-11T09:31
2023-05-11T09:31
султан хамзаев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует ввести систему трекеров для бродячих собак, чтобы скопления таких собак было видно. Ранее Иркутская областная прокуратура сообщила, что труп мужчины, которого загрызли собаки, был обнаружен возле сторожки на территории овощехранилища в Усолье-Сибирском, заведено уголовное дело. "Нужно также вводить систему трекеров, чтобы было видно, где находятся скопления собак", — сказал Хамзаев РИА Новости. По словам парламентария, бродячая собака — голодное животное, которое "способно загрызть человека". Он добавил, что решать проблему бродячих собак следует "не за счет увеличения бюджета".
https://ria.ru/20230511/sobaki-1870927348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
султан хамзаев, госдума рф, россия
Султан Хамзаев, Госдума РФ, Россия
В Госдуме призвали ввести систему трекеров для бродячих собак
Депутат Хамзаев призвал ввести систему трекеров, чтобы видеть скопления бродячих собак
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует ввести систему трекеров для бродячих собак, чтобы скопления таких собак было видно.
Ранее Иркутская областная прокуратура сообщила, что труп мужчины, которого загрызли собаки, был обнаружен возле сторожки на территории овощехранилища в Усолье-Сибирском, заведено уголовное дело.
"Нужно также вводить систему трекеров, чтобы было видно, где находятся скопления собак", — сказал Хамзаев РИА Новости.
По словам парламентария, бродячая собака — голодное животное, которое "способно загрызть человека". Он добавил, что решать проблему бродячих собак следует "не за счет увеличения бюджета".
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