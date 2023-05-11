https://ria.ru/20230511/transgendery-1871105878.html

Бастрыкин назвал трансгендеров "на бумаге" мошенниками

Бастрыкин назвал трансгендеров "на бумаге" мошенниками - РИА Новости, 11.05.2023

Бастрыкин назвал трансгендеров "на бумаге" мошенниками

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал мошенниками мужчин, решивших сменить пол "на бумаге", чтобы не попасть в армию, и заявил, что следствие в этом... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:15

2023-05-11T17:15

2023-05-11T17:15

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал мошенниками мужчин, решивших сменить пол "на бумаге", чтобы не попасть в армию, и заявил, что следствие в этом вопросе будет "действовать с учетом новых реалий". "Смена пола на бумаге - это обман… мошенничество… Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность, я имею в виду тех, кто побежал, для того чтобы уйти от мобилизации, сменил пол… Мы будем действовать с учетом новых реалий", - сказал он, выступая на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках ПМЮФ. Европа дает таким якобы трансгендерам льготы, но "это проблемы Европы", добавил Бастрыкин. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230314/otsrochka-1857834657.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество