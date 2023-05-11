https://ria.ru/20230511/transgendery-1871105878.html
Бастрыкин назвал трансгендеров "на бумаге" мошенниками
Бастрыкин назвал трансгендеров "на бумаге" мошенниками - РИА Новости, 11.05.2023
Бастрыкин назвал трансгендеров "на бумаге" мошенниками
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал мошенниками мужчин, решивших сменить пол "на бумаге", чтобы не попасть в армию, и заявил, что следствие в этом... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:15
2023-05-11T17:15
2023-05-11T17:15
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал мошенниками мужчин, решивших сменить пол "на бумаге", чтобы не попасть в армию, и заявил, что следствие в этом вопросе будет "действовать с учетом новых реалий". "Смена пола на бумаге - это обман… мошенничество… Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность, я имею в виду тех, кто побежал, для того чтобы уйти от мобилизации, сменил пол… Мы будем действовать с учетом новых реалий", - сказал он, выступая на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках ПМЮФ. Европа дает таким якобы трансгендерам льготы, но "это проблемы Европы", добавил Бастрыкин. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230314/otsrochka-1857834657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
Бастрыкин назвал трансгендеров "на бумаге" мошенниками
Глава СК Бастрыкин назвал мужчин, сменивших пол ради отсрочки от армии, мошенниками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал мошенниками мужчин, решивших сменить пол "на бумаге", чтобы не попасть в армию, и заявил, что следствие в этом вопросе будет "действовать с учетом новых реалий".
"Смена пола на бумаге - это обман… мошенничество… Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность, я имею в виду тех, кто побежал, для того чтобы уйти от мобилизации, сменил пол… Мы будем действовать с учетом новых реалий", - сказал он, выступая на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках ПМЮФ.
Европа
дает таким якобы трансгендерам льготы, но "это проблемы Европы", добавил Бастрыкин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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