https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html

Трамп раскритиковал поставки оружия Украине

Трамп раскритиковал поставки оружия Украине - РИА Новости, 11.05.2023

Трамп раскритиковал поставки оружия Украине

Штаты передали Украине слишком много оружия и боеприпасов, в которых нуждаются сами, заявил бывший президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T03:56

2023-05-11T03:56

2023-05-11T09:53

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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Штаты передали Украине слишком много оружия и боеприпасов, в которых нуждаются сами, заявил бывший президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями, которую устроил в прямом эфире телеканал CNN.На вопрос, желает ли он победы Киева, Трамп ответил, что не мыслит "категориями победителей и проигравших". "Я хочу, чтобы все перестали погибать — русские и украинцы", — подчеркнул политик.При этом Трамп не стал говорить о роли президента России Владимира Путина в происходящем, заявив, что подобное обсуждение сейчас может только затруднить урегулирование ситуации на Украине.Он также повторил свое утверждение, что в случае повторного избрания за 24 часа урегулирует конфликт.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230511/defolt-1870926417.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230510/oruzhie-1870905637.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато