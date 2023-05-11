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Трамп раскритиковал поставки оружия Украине
Трамп раскритиковал поставки оружия Украине - РИА Новости, 11.05.2023
Трамп раскритиковал поставки оружия Украине
Штаты передали Украине слишком много оружия и боеприпасов, в которых нуждаются сами, заявил бывший президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:56
2023-05-11T03:56
2023-05-11T09:53
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Штаты передали Украине слишком много оружия и боеприпасов, в которых нуждаются сами, заявил бывший президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями, которую устроил в прямом эфире телеканал CNN.На вопрос, желает ли он победы Киева, Трамп ответил, что не мыслит "категориями победителей и проигравших". "Я хочу, чтобы все перестали погибать — русские и украинцы", — подчеркнул политик.При этом Трамп не стал говорить о роли президента России Владимира Путина в происходящем, заявив, что подобное обсуждение сейчас может только затруднить урегулирование ситуации на Украине.Он также повторил свое утверждение, что в случае повторного избрания за 24 часа урегулирует конфликт.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230511/defolt-1870926417.html
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В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
Трамп раскритиковал поставки оружия Украине
Трамп: США отдают Украине слишком много оружия, в котором нуждаются сами
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости.
Штаты передали Украине слишком много оружия и боеприпасов, в которых нуждаются сами, заявил
бывший президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями, которую устроил в прямом эфире телеканал CNN.
«
"Мы отдали так много оборудования, у нас нет боеприпасов для самих себя прямо сейчас. <…> Мы отдаем так много", — сказал он.
На вопрос, желает ли он победы Киева, Трамп ответил, что не мыслит "категориями победителей и проигравших".
"Я хочу, чтобы все перестали погибать — русские и украинцы", — подчеркнул политик.
При этом Трамп не стал говорить о роли президента России Владимира Путина
в происходящем, заявив, что подобное обсуждение сейчас может только затруднить урегулирование ситуации на Украине.
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Он также повторил свое утверждение, что в случае повторного избрания за 24 часа урегулирует конфликт.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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