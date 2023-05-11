https://ria.ru/20230511/torgovlya-1871139399.html

Премьер Грузии раскритиковал Запад за призыв не торговать с Россией

Премьер Грузии раскритиковал Запад за призыв не торговать с Россией - РИА Новости, 11.05.2023

Премьер Грузии раскритиковал Запад за призыв не торговать с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал западных партнеров, призывающих Тбилиси следовать санкциям против России, а также не пускать российские РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:15

2023-05-11T19:15

2023-05-11T19:15

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россия

грузия

тбилиси

ираклий гарибашвили

владимир путин

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал западных партнеров, призывающих Тбилиси следовать санкциям против России, а также не пускать российские самолеты на свою территорию, в то время как сама Европа, по его словам, торговлю с российской стороной не прекращает. Ранее в четверг официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС призывает Грузию как претендента на членство в объединении следовать санкциям против России и не пускать российские самолеты на свою территорию. Днем ранее президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для Грузии, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. "У меня вопрос к нашим западным партнерам, когда выговорите прекратить торговлю, экономику, не возобновлять полеты, почему вы не делаете тоже самое? Почему вы отправили в прошлом году России 300 миллиардов? Возникает вопрос как у гражданина, который хочет, чтобы его страна стала членом Евросоюза", - заявил премьер журналистам. По его словам, грузинский народ "все прекрасно понимает". Премьер вновь заявил, что Грузия не будет вводить односторонние экономические санкции против РФ. "Мы хотим мира, стабильности и объединения страны… Мы не будем вводить односторонние экономические санкции, так как тем самым мы создадим проблемы нашему населению", - добавил Гарибашвили. Минтранс РФ в среду сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230511/garibashvili-1871103211.html

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871034045.html

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в мире, россия, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, владимир путин, евросоюз