https://ria.ru/20230511/televidenie-1870931987.html
Минпросвещения поддержало создание дирекции детского вещания на телевидении
Минпросвещения поддержало создание дирекции детского вещания на телевидении - РИА Новости, 11.05.2023
Минпросвещения поддержало создание дирекции детского вещания на телевидении
Минпросвещения РФ поддержало инициативу создания дирекции детского и юношеского вещания на телевидении, сообщается в ответе министерства на запрос депутата... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:31
2023-05-11T06:31
2023-05-11T06:31
яна лантратова
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минпросвещения РФ поддержало инициативу создания дирекции детского и юношеского вещания на телевидении, сообщается в ответе министерства на запрос депутата Госдумы, первого зампредседателя комитета по просвещению Яны Лантратовой, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Лантратова направила на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова письмо с просьбой рассмотреть возможность создания дирекции детского и юношеского вещания. "Минпросвещения России считает инициативу создания дирекции детского и юношеского вещания на отечественном телевидении с целью разработки и трансляции программ и передач, направленных на сохранение и укрепление в детско-молодежной среде традиционных государственных социально-культурных и духовно-нравственных ценностей, актуальной и полагает целесообразным обсуждать ее со всеми заинтересованными сторонами", - сказано в ответе министерства. Также Минпросвещения в своем ответе отметило, что основные образовательные программы, рабочие программы по каждому предмету могут использоваться для синхронизации содержания телевизионных передач и школьной программы. "Ранее аналогичная работа началась в отношении театрального репертуара и единой программы по литературе, чтобы школьники могли увидеть на сцене произведения, пройденные в классе", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20230324/ernst-1860520412.html
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яна лантратова, сергей кравцов, россия
Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Россия
Минпросвещения поддержало создание дирекции детского вещания на телевидении
Минпросвещения поддержало инициативу создания дирекции детского вещания на телевидении
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минпросвещения РФ поддержало инициативу создания дирекции детского и юношеского вещания на телевидении, сообщается в ответе министерства на запрос депутата Госдумы, первого зампредседателя комитета по просвещению Яны Лантратовой, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Лантратова направила на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова
письмо с просьбой рассмотреть возможность создания дирекции детского и юношеского вещания.
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"Минпросвещения России считает инициативу создания дирекции детского и юношеского вещания на отечественном телевидении с целью разработки и трансляции программ и передач, направленных на сохранение и укрепление в детско-молодежной среде традиционных государственных социально-культурных и духовно-нравственных ценностей, актуальной и полагает целесообразным обсуждать ее со всеми заинтересованными сторонами", - сказано в ответе министерства.
Также Минпросвещения в своем ответе отметило, что основные образовательные программы, рабочие программы по каждому предмету могут использоваться для синхронизации содержания телевизионных передач и школьной программы.
"Ранее аналогичная работа началась в отношении театрального репертуара и единой программы по литературе, чтобы школьники могли увидеть на сцене произведения, пройденные в классе", - добавляется в документе.
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