https://ria.ru/20230511/televidenie-1870931987.html

Минпросвещения поддержало создание дирекции детского вещания на телевидении

Минпросвещения поддержало создание дирекции детского вещания на телевидении - РИА Новости, 11.05.2023

Минпросвещения поддержало создание дирекции детского вещания на телевидении

Минпросвещения РФ поддержало инициативу создания дирекции детского и юношеского вещания на телевидении, сообщается в ответе министерства на запрос депутата... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:31

2023-05-11T06:31

2023-05-11T06:31

яна лантратова

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минпросвещения РФ поддержало инициативу создания дирекции детского и юношеского вещания на телевидении, сообщается в ответе министерства на запрос депутата Госдумы, первого зампредседателя комитета по просвещению Яны Лантратовой, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Лантратова направила на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова письмо с просьбой рассмотреть возможность создания дирекции детского и юношеского вещания. "Минпросвещения России считает инициативу создания дирекции детского и юношеского вещания на отечественном телевидении с целью разработки и трансляции программ и передач, направленных на сохранение и укрепление в детско-молодежной среде традиционных государственных социально-культурных и духовно-нравственных ценностей, актуальной и полагает целесообразным обсуждать ее со всеми заинтересованными сторонами", - сказано в ответе министерства. Также Минпросвещения в своем ответе отметило, что основные образовательные программы, рабочие программы по каждому предмету могут использоваться для синхронизации содержания телевизионных передач и школьной программы. "Ранее аналогичная работа началась в отношении театрального репертуара и единой программы по литературе, чтобы школьники могли увидеть на сцене произведения, пройденные в классе", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20230324/ernst-1860520412.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230424/uchebnik-1867458706.html

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яна лантратова, сергей кравцов, россия