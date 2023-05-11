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Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику - РИА Новости, 11.05.2023
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10:57 11.05.2023 (обновлено: 11:18 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870962262.html
Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику
Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику - РИА Новости, 11.05.2023
Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику
Шесть бронированных и специально укрепленных машин для транспортировки минометов, перевозки воинов и вывоза раненых отправили с башкирского предприятия бойцам... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:57
2023-05-11T11:18
надежные люди
радий хабиров
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УФА, 11 мая – РИА Новости. Шесть бронированных и специально укрепленных машин для транспортировки минометов, перевозки воинов и вывоза раненых отправили с башкирского предприятия бойцам региона в зону спецоперации, сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин. "В зону СВО отправятся три бронированных "Урала" для транспортировки минометных расчетов, броневик "Урал" для вывоза раненых и два "УАЗа", подготовленных коллективом "Башнефтегеофизики". На предприятии организовали подготовку автомобилей, здесь специально бронируют и укрепляют", - написал Забелин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что во время визита в зону спецоперации с главой региона Радием Хабировым башкирские военные им сообщили о востребованности бронированных машин. "Знаем, что эта техника из Башкирии очень востребована. Спецавтомобили уже не раз спасли жизни бойцов и помогают достижению целей, которые стоят перед подразделениями, где служат наши земляки. Бойцы трепетно относятся к технике, которую присылает республика, и даже придумывают машинам прозвища. И многие командиры просят, чтобы машины из "Башнефтегеофизики" попали к ним в подразделение", - добавил Забелин. На предприятии "Башнефтегеофизика" РИА Новости сообщили, что с учетом новой партии в зону спецоперации уже передали 27 модернизированных машин. "Все машины модернизированы, мы отремонтировали ходовую часть, двигатели, электрику, привели в порядок все узлы и агрегаты. "Уралы" забронировали стальными листами толщиной 10 миллиметров. Днище, бензобак и другие потенциально уязвимые места защищены от пуль и осколков", - рассказали в компании.
https://ria.ru/20230511/garpiya-1870931168.html
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радий хабиров, республика башкортостан
Надежные люди, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Надежные люди
Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику

Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику для бойцов

© Фото : администрация главы Башкирии Техника для отправки в зону СВО
Техника для отправки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : администрация главы Башкирии
Техника для отправки в зону СВО
Читать ria.ru в
УФА, 11 мая – РИА Новости. Шесть бронированных и специально укрепленных машин для транспортировки минометов, перевозки воинов и вывоза раненых отправили с башкирского предприятия бойцам региона в зону спецоперации, сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.
"В зону СВО отправятся три бронированных "Урала" для транспортировки минометных расчетов, броневик "Урал" для вывоза раненых и два "УАЗа", подготовленных коллективом "Башнефтегеофизики". На предприятии организовали подготовку автомобилей, здесь специально бронируют и укрепляют", - написал Забелин в своем телеграм-канале.
© Фото : администрация главы Башкирии Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
1 из 3
© Фото : администрация главы Башкирии Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
2 из 3
© Фото : администрация главы Башкирии Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
3 из 3
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
1 из 3
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
2 из 3
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
3 из 3
Он рассказал, что во время визита в зону спецоперации с главой региона Радием Хабировым башкирские военные им сообщили о востребованности бронированных машин. "Знаем, что эта техника из Башкирии очень востребована. Спецавтомобили уже не раз спасли жизни бойцов и помогают достижению целей, которые стоят перед подразделениями, где служат наши земляки. Бойцы трепетно относятся к технике, которую присылает республика, и даже придумывают машинам прозвища. И многие командиры просят, чтобы машины из "Башнефтегеофизики" попали к ним в подразделение", - добавил Забелин.
На предприятии "Башнефтегеофизика" РИА Новости сообщили, что с учетом новой партии в зону спецоперации уже передали 27 модернизированных машин.
"Все машины модернизированы, мы отремонтировали ходовую часть, двигатели, электрику, привели в порядок все узлы и агрегаты. "Уралы" забронировали стальными листами толщиной 10 миллиметров. Днище, бензобак и другие потенциально уязвимые места защищены от пуль и осколков", - рассказали в компании.
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Надежные людиРадий ХабировРеспублика Башкортостан
 
 
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