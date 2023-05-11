Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику
Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику для бойцов
© Фото : администрация главы Башкирии Техника для отправки в зону СВО
© Фото : администрация главы Башкирии
Техника для отправки в зону СВО
УФА, 11 мая – РИА Новости. Шесть бронированных и специально укрепленных машин для транспортировки минометов, перевозки воинов и вывоза раненых отправили с башкирского предприятия бойцам региона в зону спецоперации, сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.
"В зону СВО отправятся три бронированных "Урала" для транспортировки минометных расчетов, броневик "Урал" для вывоза раненых и два "УАЗа", подготовленных коллективом "Башнефтегеофизики". На предприятии организовали подготовку автомобилей, здесь специально бронируют и укрепляют", - написал Забелин в своем телеграм-канале.
© Фото : администрация главы Башкирии Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
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© Фото : администрация главы Башкирии Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
2 из 3
© Фото : администрация главы Башкирии Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
3 из 3
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
1 из 3
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
2 из 3
Бронированную технику отправили из Башкирии для бойцов в зону спецоперации
© Фото : администрация главы Башкирии
3 из 3
Он рассказал, что во время визита в зону спецоперации с главой региона Радием Хабировым башкирские военные им сообщили о востребованности бронированных машин. "Знаем, что эта техника из Башкирии очень востребована. Спецавтомобили уже не раз спасли жизни бойцов и помогают достижению целей, которые стоят перед подразделениями, где служат наши земляки. Бойцы трепетно относятся к технике, которую присылает республика, и даже придумывают машинам прозвища. И многие командиры просят, чтобы машины из "Башнефтегеофизики" попали к ним в подразделение", - добавил Забелин.
На предприятии "Башнефтегеофизика" РИА Новости сообщили, что с учетом новой партии в зону спецоперации уже передали 27 модернизированных машин.
"Все машины модернизированы, мы отремонтировали ходовую часть, двигатели, электрику, привели в порядок все узлы и агрегаты. "Уралы" забронировали стальными листами толщиной 10 миллиметров. Днище, бензобак и другие потенциально уязвимые места защищены от пуль и осколков", - рассказали в компании.