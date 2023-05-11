https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870962262.html

Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику

Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику - РИА Новости, 11.05.2023

Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику

Шесть бронированных и специально укрепленных машин для транспортировки минометов, перевозки воинов и вывоза раненых отправили с башкирского предприятия бойцам... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:57

2023-05-11T10:57

2023-05-11T11:18

надежные люди

радий хабиров

республика башкортостан

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УФА, 11 мая – РИА Новости. Шесть бронированных и специально укрепленных машин для транспортировки минометов, перевозки воинов и вывоза раненых отправили с башкирского предприятия бойцам региона в зону спецоперации, сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин. "В зону СВО отправятся три бронированных "Урала" для транспортировки минометных расчетов, броневик "Урал" для вывоза раненых и два "УАЗа", подготовленных коллективом "Башнефтегеофизики". На предприятии организовали подготовку автомобилей, здесь специально бронируют и укрепляют", - написал Забелин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что во время визита в зону спецоперации с главой региона Радием Хабировым башкирские военные им сообщили о востребованности бронированных машин. "Знаем, что эта техника из Башкирии очень востребована. Спецавтомобили уже не раз спасли жизни бойцов и помогают достижению целей, которые стоят перед подразделениями, где служат наши земляки. Бойцы трепетно относятся к технике, которую присылает республика, и даже придумывают машинам прозвища. И многие командиры просят, чтобы машины из "Башнефтегеофизики" попали к ним в подразделение", - добавил Забелин. На предприятии "Башнефтегеофизика" РИА Новости сообщили, что с учетом новой партии в зону спецоперации уже передали 27 модернизированных машин. "Все машины модернизированы, мы отремонтировали ходовую часть, двигатели, электрику, привели в порядок все узлы и агрегаты. "Уралы" забронировали стальными листами толщиной 10 миллиметров. Днище, бензобак и другие потенциально уязвимые места защищены от пуль и осколков", - рассказали в компании.

https://ria.ru/20230511/garpiya-1870931168.html

республика башкортостан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

радий хабиров, республика башкортостан