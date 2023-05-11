https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870949677.html

Россиян предупредили о проблемах с ремонтом бытовой техники известной марки

Россиян предупредили о проблемах с ремонтом бытовой техники известной марки - РИА Новости, 11.05.2023

Россиян предупредили о проблемах с ремонтом бытовой техники известной марки

В России наблюдаются перебои с запчастями для починки бытовой техники европейских марок, в частности, Bosch, сообщили "Известия" со ссылкой на информацию... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:59

2023-05-11T09:59

2023-05-11T09:59

экономика

технологии

россия

mobile research group

siemens

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В России наблюдаются перебои с запчастями для починки бытовой техники европейских марок, в частности, Bosch, сообщили "Известия" со ссылкой на информацию сотрудников нескольких ремонтных организаций.По данным журналистов, тяжелее всего найти электронные блоки управления для стиральных и посудомоечных машин, особенно это касается различных "умных" устройств, приобретенных примерно два-три года назад.Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал "Известиям", что некоторые из запчастей Bosch действительно поставлялся с европейских заводов, у них имеются китайские аналоги, но зачастую они работают не очень хорошо. Подобная проблема коснулась не только техники Bosch, но и других марок, например, Siemens.В Минпромторг данные от торговых сетей или поставщиков бытовой техники о дефиците различных комплектующих при этом не поступали, подчеркнули журналисты. В компании, обеспечивающей сервисное обслуживание техники Bosch заявили, что с запчастями возникают логистические сложности, однако эти вопросы решаются.

https://ria.ru/20230503/import-1869305923.html

https://ria.ru/20230510/tekhnika-1870748486.html

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, mobile research group, siemens, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)