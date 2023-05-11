https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870949677.html
Россиян предупредили о проблемах с ремонтом бытовой техники известной марки
Россиян предупредили о проблемах с ремонтом бытовой техники известной марки - РИА Новости, 11.05.2023
Россиян предупредили о проблемах с ремонтом бытовой техники известной марки
В России наблюдаются перебои с запчастями для починки бытовой техники европейских марок, в частности, Bosch, сообщили "Известия" со ссылкой на информацию... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:59
2023-05-11T09:59
2023-05-11T09:59
экономика
технологии
россия
mobile research group
siemens
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В России наблюдаются перебои с запчастями для починки бытовой техники европейских марок, в частности, Bosch, сообщили "Известия" со ссылкой на информацию сотрудников нескольких ремонтных организаций.По данным журналистов, тяжелее всего найти электронные блоки управления для стиральных и посудомоечных машин, особенно это касается различных "умных" устройств, приобретенных примерно два-три года назад.Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал "Известиям", что некоторые из запчастей Bosch действительно поставлялся с европейских заводов, у них имеются китайские аналоги, но зачастую они работают не очень хорошо. Подобная проблема коснулась не только техники Bosch, но и других марок, например, Siemens.В Минпромторг данные от торговых сетей или поставщиков бытовой техники о дефиците различных комплектующих при этом не поступали, подчеркнули журналисты. В компании, обеспечивающей сервисное обслуживание техники Bosch заявили, что с запчастями возникают логистические сложности, однако эти вопросы решаются.
https://ria.ru/20230503/import-1869305923.html
https://ria.ru/20230510/tekhnika-1870748486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, mobile research group, siemens, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Mobile Research Group, Siemens, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россиян предупредили о проблемах с ремонтом бытовой техники известной марки
"Известия": в России возникли проблемы с ремонтом техники Bosch из-за отсутствия запчастей