https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html

Изъятую у приморских "черных лесорубов" технику передали участникам СВО

Изъятую у приморских "черных лесорубов" технику передали участникам СВО - РИА Новости, 11.05.2023

Изъятую у приморских "черных лесорубов" технику передали участникам СВО

Автомобили, конфискованные у "черных лесорубов" в Приморском крае, передали участникам спецоперации из региона, сообщил губернатор края Олег Кожемяко. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T04:28

2023-05-11T04:28

2023-05-11T10:30

приморский край

олег кожемяко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870945764_0:0:1954:1099_1920x0_80_0_0_9a2455370e7be1a7cb142b8a8b77bb71.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Автомобили, конфискованные у "черных лесорубов" в Приморском крае, передали участникам спецоперации из региона, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.В начале мая Кожемяко заявил, что машины "черных лесорубов", сотни которых накопились на одной из площадок хранения, могут быть полезны для участников спецоперации. По его словам, бульдозеры, автокраны и внедорожники подошли бы для обустройства позиций."Передали морским пехотинцам и добровольцам отряда "Тигр" первую партию автомобилей, изъятых у "черных лесорубов". Эти машины, как и тяжелая техника, были арестованы в рамках уголовных дел о незаконной заготовке леса. Легковой транспорт в зоне СВО тоже нужен. Нашим защитникам он точно нужнее, чем браконьерам", — говорится в публикации в Telegram-канале губернатора.В прикрепленном к сообщению ролике Кожемяко уточняет, что военные получили машины "самых разных модификаций, но все они на ходу". Площадку с конфискованным транспортом планируется "разгружать" и далее. Следующая партия автомобилей будет передана другим подразделениям.

https://ria.ru/20230505/bronemashina-1869813809.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, олег кожемяко