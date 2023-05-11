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Изъятую у приморских "черных лесорубов" технику передали участникам СВО - РИА Новости, 11.05.2023
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04:28 11.05.2023 (обновлено: 10:30 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html
Изъятую у приморских "черных лесорубов" технику передали участникам СВО
Изъятую у приморских "черных лесорубов" технику передали участникам СВО - РИА Новости, 11.05.2023
Изъятую у приморских "черных лесорубов" технику передали участникам СВО
Автомобили, конфискованные у "черных лесорубов" в Приморском крае, передали участникам спецоперации из региона, сообщил губернатор края Олег Кожемяко. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T04:28
2023-05-11T10:30
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Автомобили, конфискованные у "черных лесорубов" в Приморском крае, передали участникам спецоперации из региона, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.В начале мая Кожемяко заявил, что машины "черных лесорубов", сотни которых накопились на одной из площадок хранения, могут быть полезны для участников спецоперации. По его словам, бульдозеры, автокраны и внедорожники подошли бы для обустройства позиций."Передали морским пехотинцам и добровольцам отряда "Тигр" первую партию автомобилей, изъятых у "черных лесорубов". Эти машины, как и тяжелая техника, были арестованы в рамках уголовных дел о незаконной заготовке леса. Легковой транспорт в зоне СВО тоже нужен. Нашим защитникам он точно нужнее, чем браконьерам", — говорится в публикации в Telegram-канале губернатора.В прикрепленном к сообщению ролике Кожемяко уточняет, что военные получили машины "самых разных модификаций, но все они на ходу". Площадку с конфискованным транспортом планируется "разгружать" и далее. Следующая партия автомобилей будет передана другим подразделениям.
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приморский край, олег кожемяко
Приморский край, Олег Кожемяко
Изъятую у приморских "черных лесорубов" технику передали участникам СВО

Конфискованные у "черных лесорубов" в Приморье автомобили передали участникам СВО

© Официальный Telegram-канал губернатора Приморского края Олега КожемякоАвтомобили, конфискованные у "черных лесорубов" в Приморском крае. Кадр видео
Автомобили, конфискованные у черных лесорубов в Приморском крае. Кадр видео
© Официальный Telegram-канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко
Автомобили, конфискованные у "черных лесорубов" в Приморском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Автомобили, конфискованные у "черных лесорубов" в Приморском крае, передали участникам спецоперации из региона, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.
В начале мая Кожемяко заявил, что машины "черных лесорубов", сотни которых накопились на одной из площадок хранения, могут быть полезны для участников спецоперации. По его словам, бульдозеры, автокраны и внедорожники подошли бы для обустройства позиций.
"Передали морским пехотинцам и добровольцам отряда "Тигр" первую партию автомобилей, изъятых у "черных лесорубов". Эти машины, как и тяжелая техника, были арестованы в рамках уголовных дел о незаконной заготовке леса. Легковой транспорт в зоне СВО тоже нужен. Нашим защитникам он точно нужнее, чем браконьерам", — говорится в публикации в Telegram-канале губернатора.
В прикрепленном к сообщению ролике Кожемяко уточняет, что военные получили машины "самых разных модификаций, но все они на ходу". Площадку с конфискованным транспортом планируется "разгружать" и далее. Следующая партия автомобилей будет передана другим подразделениям.
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Приморский крайОлег Кожемяко
 
 
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