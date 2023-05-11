https://ria.ru/20230511/tayvan-1870932944.html

В Тайване заявили, что с нетерпением ждут визита Лиз Трасс

В Тайване заявили, что с нетерпением ждут визита Лиз Трасс - РИА Новости, 11.05.2023

В Тайване заявили, что с нетерпением ждут визита Лиз Трасс

Тайвань с нетерпением ждет визита бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, заявило в четверг министерство иностранных дел острова. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T07:00

2023-05-11T07:00

2023-05-11T07:36

тайвань

великобритания

китай

лиз трасс

нэнси пелоси

в мире

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ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Тайвань с нетерпением ждет визита бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, заявило в четверг министерство иностранных дел острова. Ранее газета Daily Mail сообщила, что Трасс посетит на следующей неделе Тайвань. Отмечалось, что на острове экс-премьер выступит с речью и встретится с высокопоставленными чиновниками. "С нетерпением ждем возможности вскоре принять вас у себя. Перед лицом все более агрессивного поведения и риторики Пекина мы глубоко ценим горячую поддержку Тайваня и его демократии со стороны бывшего премьер-министра Великобритании", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отношения между Великобританией и Китаем значительно ухудшились за последние несколько лет. Лондон обвиняет Пекин в нарушении демократических прав и свобод в Гонконге и на Тайване, а также в содержании этнических уйгуров в "перевоспитательных лагерях". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.

https://ria.ru/20230505/peregovory-1870053341.html

https://ria.ru/20230510/nato-1870689858.html

тайвань

великобритания

китай

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тайвань, великобритания, китай, лиз трасс, нэнси пелоси, в мире