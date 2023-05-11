https://ria.ru/20230511/tanki-1871106790.html

В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине

В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине - РИА Новости, 11.05.2023

В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине

США стараются ускорить поставки танков Украине, доставка планируется на начало осени, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:18

2023-05-11T17:18

2023-05-11T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

киев

ллойд остин

джон кирби

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168015_0:66:2615:1537_1920x0_80_0_0_0f053d01a388aa1f70300a37e829426e.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США стараются ускорить поставки танков Украине, доставка планируется на начало осени, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить доставку этих танков, сейчас она прогнозируется на начало осени", - сказал глава оборонного ведомства США. По словам Остина, США уже "перевели несколько танков в район действий с тем, чтобы украинцы могли начать знакомиться с их возможностями". "К моменту, когда они закончат подготовку, танки будут готовы для их использования", - сказал глава Пентагона. Он подчеркнул, что техническая сложность поставляемого оборудования требует подготовки к его использованию. В январе координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине 31 танк Abrams, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Кирби предупредил, что поставка их Киеву может занять "много месяцев". Владимир Зеленский ранее заявил, что если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину к августу, будет слишком поздно.

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, ллойд остин, джон кирби, владимир зеленский, пентагон