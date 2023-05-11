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В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 11.05.2023 (обновлено: 17:25 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/tanki-1871106790.html
В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине
В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине - РИА Новости, 11.05.2023
В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине
США стараются ускорить поставки танков Украине, доставка планируется на начало осени, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:18
2023-05-11T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
ллойд остин
джон кирби
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США стараются ускорить поставки танков Украине, доставка планируется на начало осени, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить доставку этих танков, сейчас она прогнозируется на начало осени", - сказал глава оборонного ведомства США. По словам Остина, США уже "перевели несколько танков в район действий с тем, чтобы украинцы могли начать знакомиться с их возможностями". "К моменту, когда они закончат подготовку, танки будут готовы для их использования", - сказал глава Пентагона. Он подчеркнул, что техническая сложность поставляемого оборудования требует подготовки к его использованию. В январе координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине 31 танк Abrams, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Кирби предупредил, что поставка их Киеву может занять "много месяцев". Владимир Зеленский ранее заявил, что если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину к августу, будет слишком поздно.
сша
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в мире, сша, украина, киев, ллойд остин, джон кирби, владимир зеленский, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Ллойд Остин, Джон Кирби, Владимир Зеленский, Пентагон
В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине

Глава Пентагона Остин сообщил, что США планируют поставить танки Украине в начале осени

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США стараются ускорить поставки танков Украине, доставка планируется на начало осени, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить доставку этих танков, сейчас она прогнозируется на начало осени", - сказал глава оборонного ведомства США.
По словам Остина, США уже "перевели несколько танков в район действий с тем, чтобы украинцы могли начать знакомиться с их возможностями". "К моменту, когда они закончат подготовку, танки будут готовы для их использования", - сказал глава Пентагона. Он подчеркнул, что техническая сложность поставляемого оборудования требует подготовки к его использованию.
В январе координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине 31 танк Abrams, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Кирби предупредил, что поставка их Киеву может занять "много месяцев". Владимир Зеленский ранее заявил, что если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину к августу, будет слишком поздно.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00
Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТОПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевЛлойд ОстинДжон КирбиВладимир ЗеленскийПентагон
 
 
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