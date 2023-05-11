https://ria.ru/20230511/tanki-1871106790.html
В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине
В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине - РИА Новости, 11.05.2023
В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине
США стараются ускорить поставки танков Украине, доставка планируется на начало осени, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:18
2023-05-11T17:18
2023-05-11T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
ллойд остин
джон кирби
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168015_0:66:2615:1537_1920x0_80_0_0_0f053d01a388aa1f70300a37e829426e.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США стараются ускорить поставки танков Украине, доставка планируется на начало осени, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить доставку этих танков, сейчас она прогнозируется на начало осени", - сказал глава оборонного ведомства США. По словам Остина, США уже "перевели несколько танков в район действий с тем, чтобы украинцы могли начать знакомиться с их возможностями". "К моменту, когда они закончат подготовку, танки будут готовы для их использования", - сказал глава Пентагона. Он подчеркнул, что техническая сложность поставляемого оборудования требует подготовки к его использованию. В январе координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине 31 танк Abrams, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Кирби предупредил, что поставка их Киеву может занять "много месяцев". Владимир Зеленский ранее заявил, что если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину к августу, будет слишком поздно.
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168015_121:0:2445:1743_1920x0_80_0_0_2fc4a37e9a4e80a5480e4cd51280c51f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, ллойд остин, джон кирби, владимир зеленский, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Ллойд Остин, Джон Кирби, Владимир Зеленский, Пентагон
В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине
Глава Пентагона Остин сообщил, что США планируют поставить танки Украине в начале осени