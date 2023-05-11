https://ria.ru/20230511/svo-1870919462.html

В Кремле оценили выполнение задач спецоперации

В Кремле оценили выполнение задач спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023

В Кремле оценили выполнение задач спецоперации

Задачи российской спецоперации, в первую очередь по обеспечению безопасности жителей Донбасса, частично выполнены, частично — еще далеки от завершения, заявил... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T00:25

2023-05-11T00:25

2023-05-11T01:07

донбасс

россия

киев

дмитрий песков

владимир путин

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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Задачи российской спецоперации, в первую очередь по обеспечению безопасности жителей Донбасса, частично выполнены, частично — еще далеки от завершения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Частично, отметил Песков, России удалось выполнить эту задачу, а частично — до полного ее завершения еще далеко. Пресс-секретарь упомянул о продолжающихся обстрелах Донецка и других городов, а также о применении киевским режимом снарядов с обедненным ураном."Поэтому мы должны оттеснить противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена", - подчеркнул Песков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он назвал СВО вынужденной мерой, России, по его словам, "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Как отметил Путин, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20230510/ataka-1870917980.html

донбасс

россия

киев

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донбасс, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин