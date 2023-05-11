Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили выполнение задач спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 11.05.2023 (обновлено: 01:07 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/svo-1870919462.html
В Кремле оценили выполнение задач спецоперации
В Кремле оценили выполнение задач спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023
В Кремле оценили выполнение задач спецоперации
Задачи российской спецоперации, в первую очередь по обеспечению безопасности жителей Донбасса, частично выполнены, частично — еще далеки от завершения, заявил... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:25
2023-05-11T01:07
донбасс
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867690112_0:174:3035:1881_1920x0_80_0_0_40858673658ab34d5226d59b261b78b9.jpg
БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Задачи российской спецоперации, в первую очередь по обеспечению безопасности жителей Донбасса, частично выполнены, частично — еще далеки от завершения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Частично, отметил Песков, России удалось выполнить эту задачу, а частично — до полного ее завершения еще далеко. Пресс-секретарь упомянул о продолжающихся обстрелах Донецка и других городов, а также о применении киевским режимом снарядов с обедненным ураном."Поэтому мы должны оттеснить противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена", - подчеркнул Песков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он назвал СВО вынужденной мерой, России, по его словам, "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Как отметил Путин, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
https://ria.ru/20230510/ataka-1870917980.html
донбасс
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867690112_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_8896f8df0d3e3a60ef5a176ea9a21d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин
Донбасс, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле оценили выполнение задач спецоперации

Пресс-секретарь Песков: задачи СВО частично выполнены, но некоторые далеки от завершения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Задачи российской спецоперации, в первую очередь по обеспечению безопасности жителей Донбасса, частично выполнены, частично — еще далеки от завершения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"В самом начале, еще 24 февраля прошлого года, президент России (Владимир Путин) говорил о том, что в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, живущих в Донбассе. Тех людей, которые долгие восемь лет жили под снарядами своего собственного государства. Под теми обстрелами, которые на Западе решили не замечать", - напомнил он в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Частично, отметил Песков, России удалось выполнить эту задачу, а частично — до полного ее завершения еще далеко. Пресс-секретарь упомянул о продолжающихся обстрелах Донецка и других городов, а также о применении киевским режимом снарядов с обедненным ураном.
"Поэтому мы должны оттеснить противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена", - подчеркнул Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он назвал СВО вынужденной мерой, России, по его словам, "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Как отметил Путин, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина
Вчера, 23:48
 
ДонбассРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала