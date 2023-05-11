В Кремле оценили выполнение задач спецоперации
Пресс-секретарь Песков: задачи СВО частично выполнены, но некоторые далеки от завершения
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Задачи российской спецоперации, в первую очередь по обеспечению безопасности жителей Донбасса, частично выполнены, частично — еще далеки от завершения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"В самом начале, еще 24 февраля прошлого года, президент России (Владимир Путин) говорил о том, что в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, живущих в Донбассе. Тех людей, которые долгие восемь лет жили под снарядами своего собственного государства. Под теми обстрелами, которые на Западе решили не замечать", - напомнил он в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Частично, отметил Песков, России удалось выполнить эту задачу, а частично — до полного ее завершения еще далеко. Пресс-секретарь упомянул о продолжающихся обстрелах Донецка и других городов, а также о применении киевским режимом снарядов с обедненным ураном.
"Поэтому мы должны оттеснить противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена", - подчеркнул Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он назвал СВО вынужденной мерой, России, по его словам, "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Как отметил Путин, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.