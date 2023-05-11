https://ria.ru/20230511/stykovka-1870928390.html

"Тяньчжоу-6" успешно стыковался с китайской орбитальной станцией

"Тяньчжоу-6" успешно стыковался с китайской орбитальной станцией - РИА Новости, 11.05.2023

"Тяньчжоу-6" успешно стыковался с китайской орбитальной станцией

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-6" успешно состыковался с основным модулем "Тяньхэ" китайской орбитальной станции, сообщает управление... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T04:54

2023-05-11T04:54

2023-05-11T04:55

китай

земля

хайнань

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ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-6" успешно состыковался с основным модулем "Тяньхэ" китайской орбитальной станции, сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР. Ракета-носитель "Чанчжэн-7-Y7" с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-6" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 10 мая, в 21.22 по пекинскому времени (16.22 мск). Примерно через 10 минут после запуска корабль был успешно доставлен на заданную орбиту. По информации управления, стыковка с основным модулем китайской орбитальной станции "Тяньгун" произошла 11 мая, в 5.16 по пекинскому времени (00.16 мск). Грузовик доставил на станцию необходимое оборудование и запасы, которые смогут обеспечить жизнь и работу на орбите экипажа из трех человек миссии "Шэньчжоу-16" в течение 280 дней. Запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16" с экипажем из трех человек запланирован на май 2023 года. Как сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), "Тяньчжоу-6", грузоподъемность которого 7,4, тонны, доставил на орбитальную станцию 5,8 тонны полезного груза, в том числе, 700 килограммов топлива. Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания. На орбите в настоящий момент с полугодовой миссией находится экипаж "Шэньчжоу-15", в состав которого входят командир экипажа Фэй Цзюньлун, для него полет стал вторым в карьере - в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", а также Дэн Цинмин и Чжан Лу, для обоих нынешний полет стал первым в карьере. Экипаж "Шэньчжоу-15" вернется на Землю в мае.

https://ria.ru/20230421/starship-1866774757.html

https://ria.ru/20230427/rakate-1868033945.html

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китай, земля, хайнань